В состав делегации Трампа на переговорах с Путиным вошли 16 человек

14:35 15.08.2025 (обновлено: 14:47 15.08.2025)
ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. В состав делегации президента США Дональда Трампа на предстоящий саммит с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске вошли 16 человек, включая членов кабинета министров, советников и специальных представителей, сообщил пул Белого дома.Согласно обнародованному списку, на борту президентского борта находятся:Саммит России и СШАКак заявлял представитель Кремля Юрий Ушаков, лидеры встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Сначала они пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.
в мире, сша, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Встреча Путина и Трампа на Аляске

© AP Photo / Jae C. HongАмериканские военнослужащие у военной базы США Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже
ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. В состав делегации президента США Дональда Трампа на предстоящий саммит с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске вошли 16 человек, включая членов кабинета министров, советников и специальных представителей, сообщил пул Белого дома.
Согласно обнародованному списку, на борту президентского борта находятся:
  • госсекретарь Марко Рубио;
  • министр финансов Скотт Бессент;
  • министр торговли Говард Латник;
  • директор ЦРУ Джон Рэтклифф;
  • спецпредставитель Стивен Уиткофф;
  • пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт;
  • несколько других помощников и старших должностных лиц.
Саммит России и США

Как заявлял представитель Кремля Юрий Ушаков, лидеры встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Сначала они пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.
Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.
Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.
В миреСШАВладимир ПутинДональд ТрампСтив УиткоффВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
