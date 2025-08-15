https://ria.ru/20250815/peregovory-2035523171.html
В состав делегации Трампа на переговорах с Путиным вошли 16 человек
В состав делегации Трампа на переговорах с Путиным вошли 16 человек - РИА Новости, 15.08.2025
В состав делегации Трампа на переговорах с Путиным вошли 16 человек
15.08.2025
ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. В состав делегации президента США Дональда Трампа на предстоящий саммит с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске вошли 16 человек, включая членов кабинета министров, советников и специальных представителей, сообщил пул Белого дома.Согласно обнародованному списку, на борту президентского борта находятся:Саммит России и СШАКак заявлял представитель Кремля Юрий Ушаков, лидеры встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Сначала они пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.
ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. В состав делегации президента США Дональда Трампа на предстоящий саммит с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске вошли 16 человек, включая членов кабинета министров, советников и специальных представителей, сообщил пул Белого дома.
Согласно обнародованному списку, на борту президентского борта находятся:
- госсекретарь Марко Рубио;
- министр финансов Скотт Бессент;
- министр торговли Говард Латник;
- директор ЦРУ Джон Рэтклифф;
- спецпредставитель Стивен Уиткофф;
- пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт;
- несколько других помощников и старших должностных лиц.
Как заявлял представитель Кремля Юрий Ушаков, лидеры встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Сначала они пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.
Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.
Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.