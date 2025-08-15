https://ria.ru/20250815/peregovory-2035433966.html

Кнайсль рассказала, как могут закончиться переговоры Путина и Трампа

Кнайсль рассказала, как могут закончиться переговоры Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025

Кнайсль рассказала, как могут закончиться переговоры Путина и Трампа

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске поспособствуют установлению доверительных отношений... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T07:09:00+03:00

2025-08-15T07:09:00+03:00

2025-08-15T07:09:00+03:00

в мире

россия

аляска

сша

дональд трамп

карин кнайсль

владимир путин

санкт-петербургский государственный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024250685_0:90:2715:1617_1920x0_80_0_0_7a79bdb94c03bff383899b34f7e51e6a.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске поспособствуют установлению доверительных отношений между двумя странами, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. "Это (встреча на Аляске - ред.) будет способствовать укреплению доверия... Это жест, символический результат между двумя этими сверхдержавами. Это то, что может помочь построить доверительные отношения в долгосрочной перспективе", - полагает собеседница агентства. По мнению Кнайсль, на грядущих переговорах в США многое будет зависеть от Трампа в силу его темперамента. Как подчеркивает экс-глава МИД Австрии, в современной истории переговоры редко бывают настолько "личными", как встреча в Анкоридже. "Необходимо, чтобы две державы сели за стол переговоров, как в 1970-х годах, когда они организовали Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Полагаю, это необходимо. Так что если два президента договорятся о первых шагах к чему-то подобному, это будет хорошим результатом", - резюмировала она. Как заявлял спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, саммит на Аляске может помочь перезагрузить отношения России и США, если встреча пройдет хорошо. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты России и США встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что саммит пройдет в Анкоридже. В Белом доме сообщили, что саммит России и США на Аляске будет посвящен украинскому конфликту, но лидеры обсудят и двусторонние отношения.

https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035433001.html

https://ria.ru/20250815/lavrov-2035432323.html

россия

аляска

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, аляска, сша, дональд трамп, карин кнайсль, владимир путин, санкт-петербургский государственный университет, российский фонд прямых инвестиций, встреча путина и трампа на аляске