https://ria.ru/20250815/pensija-2035420700.html
Стала известна средняя пенсия по инвалидности в России
Стала известна средняя пенсия по инвалидности в России - РИА Новости, 15.08.2025
Стала известна средняя пенсия по инвалидности в России
Средняя пенсия по инвалидности в России составила чуть более 15,7 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 июля этого года, следует из данных системы Социального РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T02:47:00+03:00
2025-08-15T02:47:00+03:00
2025-08-15T02:48:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_96af26d1ae637ac3fa7fa26d5f3478f5.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Средняя пенсия по инвалидности в России составила чуть более 15,7 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 июля этого года, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, средний размер пенсии по инвалидности составил 15 734 рублей в месяц на 1 июля, что почти на 250 рублей больше, чем было 1 января этого года. Разница в пенсионном обеспечении работающих и неработающих инвалидов в России составляет всего 50 рублей - первые получают 15 701 рублей, а вторые 15 750 рублей.
https://ria.ru/20250811/gosduma-2034539332.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_3b51f27a716b8fd2071c745447de165d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Стала известна средняя пенсия по инвалидности в России
Средняя пенсия по инвалидности в России составила 15,7 тысячи рублей в месяц