Рейтинг@Mail.ru
Стала известна средняя пенсия по инвалидности в России - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:47 15.08.2025 (обновлено: 02:48 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/pensija-2035420700.html
Стала известна средняя пенсия по инвалидности в России
Стала известна средняя пенсия по инвалидности в России - РИА Новости, 15.08.2025
Стала известна средняя пенсия по инвалидности в России
Средняя пенсия по инвалидности в России составила чуть более 15,7 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 июля этого года, следует из данных системы Социального РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T02:47:00+03:00
2025-08-15T02:48:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_96af26d1ae637ac3fa7fa26d5f3478f5.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Средняя пенсия по инвалидности в России составила чуть более 15,7 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 июля этого года, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, средний размер пенсии по инвалидности составил 15 734 рублей в месяц на 1 июля, что почти на 250 рублей больше, чем было 1 января этого года. Разница в пенсионном обеспечении работающих и неработающих инвалидов в России составляет всего 50 рублей - первые получают 15 701 рублей, а вторые 15 750 рублей.
https://ria.ru/20250811/gosduma-2034539332.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_3b51f27a716b8fd2071c745447de165d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Стала известна средняя пенсия по инвалидности в России

Средняя пенсия по инвалидности в России составила 15,7 тысячи рублей в месяц

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Средняя пенсия по инвалидности в России составила чуть более 15,7 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 июля этого года, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, средний размер пенсии по инвалидности составил 15 734 рублей в месяц на 1 июля, что почти на 250 рублей больше, чем было 1 января этого года.
Разница в пенсионном обеспечении работающих и неработающих инвалидов в России составляет всего 50 рублей - первые получают 15 701 рублей, а вторые 15 750 рублей.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в сентябре
11 августа, 11:21
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала