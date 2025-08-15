Рейтинг@Mail.ru
Парламент Гагаузии определит дату выборов в парламент - РИА Новости, 15.08.2025
08:03 15.08.2025
Парламент Гагаузии определит дату выборов в парламент
КИШИНЕВ, 15 авг - РИА Новости. Депутаты Народного собрания Гагаузской автономии в составе Молдавии в пятницу соберутся на заседание, чтобы определить дату выборов гагаузского парламента. Нынешний состав Народного собрания Гагаузии (НСГ) был выбран в 2021 году, согласно местному законодательству, выборы проходят раз в четыре года. На заседании в пятницу депутаты должны утвердить дату выборов нового состава местного парламента, однако этот вопрос не так прост. Что говорит закон Согласно Уложению Гагаузии (основной закон), полномочия действующего состава НСГ начались 12 ноября 2021 года, когда прошло первое заседание седьмого созыва. Срок их действия, согласно закону, составляет четыре года, а значит, истекает он 12 ноября 2025 года. "Первое воскресенье после 12 числа - это 16 ноября 2025 года. Таким образом, ровно через четыре года, 16 ноября 2025 года, должны пройти выборы в НСГ, согласно гагаузскому законодательству", - заявил журналистам один из депутатов гагаузского парламента Александр Тарнавский. Он считает, что нарушение существующего законодательства невозможно "с правовой точки зрения". Тарнавский подчеркивает, что депутаты не имеют права продлевать себе срок полномочий. Почему выборы могут отложить на 2026 год Ситуация осложняется тем, что началось учредительное собрание НСГ действительно в ноябре 2021 года, а вот закончилось оно в феврале 2022. Депутаты смогли выбрать спикера парламента лишь с 15-й попытки. "По факту парламент созвали в ноябре, но постановление об избрании руководящих органов в НСГ подписано в феврале. Поэтому каждый юрист трактует это по-разному. По факту НСГ до февраля не работал, не принимался ни один документ", - заявил журналистам руководитель комиссии по регламенту НСГ Владимир Кысса. Выборы без ЦИК и СУДА Председатель общественной организации "Выбор и альтернатива для Гагаузии", доктор права Игорь Янак, отметил, что принимать решение о выборах приходится в условиях институционального кризиса. "В самом Народном собрании Гагаузии, к сожалению, отсутствует единая позиция по дате выборов. В год выборов парламент не может определиться и с избирательным органом, который будет отвечать за избирательный процесс в Гагаузии (депутаты до сих пор не утвердили состав гагаузского избиркома - ред.)", - отметил Янак. По мнению эксперта, проблема заключается еще и в том, что законодательство предусматривает утверждение итогов выборов в Гагаузии Апелляционной палатой в Комрате, однако Кишинев ее ликвидировал, не предложив альтернативы. Народное собрание Гагаузии просило парламент Кишинева вмешаться и восстановить судебную инстанцию, письмо с этой просьбой было направлено и президенту Майе Санду. Власти не отреагировали в срок. А на сегодняшний день парламент Молдавии уже не является функциональным, поскольку через полтора месяца граждане республики выберут новый состав законодательного органа. "Не исключено, что ЦИК Молдавии создаст Центральный избирательный совет Гагаузии, который, в соответствии с избирательным законодательством республики и законодательством Гагаузии, вправе организовать региональные выборы в автономии", - считает Янак. Также ЦИК Молдавии может официально постановить, какая судебная инстанция будет уполномочена рассматривать избирательные споры и утверждать итоги парламентских выборов в Гагаузии.
КИШИНЕВ, 15 авг - РИА Новости. Депутаты Народного собрания Гагаузской автономии в составе Молдавии в пятницу соберутся на заседание, чтобы определить дату выборов гагаузского парламента.
Нынешний состав Народного собрания Гагаузии (НСГ) был выбран в 2021 году, согласно местному законодательству, выборы проходят раз в четыре года. На заседании в пятницу депутаты должны утвердить дату выборов нового состава местного парламента, однако этот вопрос не так прост.
Согласно Уложению Гагаузии (основной закон), полномочия действующего состава НСГ начались 12 ноября 2021 года, когда прошло первое заседание седьмого созыва. Срок их действия, согласно закону, составляет четыре года, а значит, истекает он 12 ноября 2025 года.
"Первое воскресенье после 12 числа - это 16 ноября 2025 года. Таким образом, ровно через четыре года, 16 ноября 2025 года, должны пройти выборы в НСГ, согласно гагаузскому законодательству", - заявил журналистам один из депутатов гагаузского парламента Александр Тарнавский.
Он считает, что нарушение существующего законодательства невозможно "с правовой точки зрения". Тарнавский подчеркивает, что депутаты не имеют права продлевать себе срок полномочий.
Почему выборы могут отложить на 2026 год

Ситуация осложняется тем, что началось учредительное собрание НСГ действительно в ноябре 2021 года, а вот закончилось оно в феврале 2022. Депутаты смогли выбрать спикера парламента лишь с 15-й попытки.
"По факту парламент созвали в ноябре, но постановление об избрании руководящих органов в НСГ подписано в феврале. Поэтому каждый юрист трактует это по-разному. По факту НСГ до февраля не работал, не принимался ни один документ", - заявил журналистам руководитель комиссии по регламенту НСГ Владимир Кысса.
Выборы без ЦИК и СУДА

Председатель общественной организации "Выбор и альтернатива для Гагаузии", доктор права Игорь Янак, отметил, что принимать решение о выборах приходится в условиях институционального кризиса.
"В самом Народном собрании Гагаузии, к сожалению, отсутствует единая позиция по дате выборов. В год выборов парламент не может определиться и с избирательным органом, который будет отвечать за избирательный процесс в Гагаузии (депутаты до сих пор не утвердили состав гагаузского избиркома - ред.)", - отметил Янак.
По мнению эксперта, проблема заключается еще и в том, что законодательство предусматривает утверждение итогов выборов в Гагаузии Апелляционной палатой в Комрате, однако Кишинев ее ликвидировал, не предложив альтернативы. Народное собрание Гагаузии просило парламент Кишинева вмешаться и восстановить судебную инстанцию, письмо с этой просьбой было направлено и президенту Майе Санду. Власти не отреагировали в срок. А на сегодняшний день парламент Молдавии уже не является функциональным, поскольку через полтора месяца граждане республики выберут новый состав законодательного органа.
"Не исключено, что ЦИК Молдавии создаст Центральный избирательный совет Гагаузии, который, в соответствии с избирательным законодательством республики и законодательством Гагаузии, вправе организовать региональные выборы в автономии", - считает Янак.
Также ЦИК Молдавии может официально постановить, какая судебная инстанция будет уполномочена рассматривать избирательные споры и утверждать итоги парламентских выборов в Гагаузии.
