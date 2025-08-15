https://ria.ru/20250815/osvobozhdenie-2035579254.html

Трамп обсудил с Лукашенко освобождение более тысячи заключенных

в мире

ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко освобождение заключенных, включая возможное освобождение 1300 человек в будущем."Цель звонка заключалась в том, чтобы поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем возможность освобождения ещё 1300 заключенных", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Американский президент добавил, что разговор с белорусским президентом прошел "очень хорошо".

