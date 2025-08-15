Рейтинг@Mail.ru
Трамп обсудил с Лукашенко освобождение более тысячи заключенных
17:04 15.08.2025 (обновлено: 17:20 15.08.2025)
Трамп обсудил с Лукашенко освобождение более тысячи заключенных
Трамп обсудил с Лукашенко освобождение более тысячи заключенных - РИА Новости, 15.08.2025
Трамп обсудил с Лукашенко освобождение более тысячи заключенных
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко освобождение заключенных, включая возможное освобождение 1300... РИА Новости, 15.08.2025
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко освобождение заключенных, включая возможное освобождение 1300 человек в будущем."Цель звонка заключалась в том, чтобы поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем возможность освобождения ещё 1300 заключенных", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Американский президент добавил, что разговор с белорусским президентом прошел "очень хорошо".
в мире, сша, белоруссия, дональд трамп, александр лукашенко
В мире, США, Белоруссия, Дональд Трамп, Александр Лукашенко
Трамп обсудил с Лукашенко освобождение более тысячи заключенных

Трамп обсудил с Лукашенко освобождение 1300 заключенных

ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко освобождение заключенных, включая возможное освобождение 1300 человек в будущем.
"Цель звонка заключалась в том, чтобы поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем возможность освобождения ещё 1300 заключенных", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Американский президент добавил, что разговор с белорусским президентом прошел "очень хорошо".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Лукашенко высказался о возможной встрече с Трампом
8 августа, 14:33
 
В миреСШАБелоруссияДональд ТрампАлександр Лукашенко
 
 
