https://ria.ru/20250815/osvobozhdenie-2035579254.html
Трамп обсудил с Лукашенко освобождение более тысячи заключенных
Трамп обсудил с Лукашенко освобождение более тысячи заключенных - РИА Новости, 15.08.2025
Трамп обсудил с Лукашенко освобождение более тысячи заключенных
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко освобождение заключенных, включая возможное освобождение 1300... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T17:04:00+03:00
2025-08-15T17:04:00+03:00
2025-08-15T17:20:00+03:00
в мире
сша
белоруссия
дональд трамп
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033872136_304:391:2825:1809_1920x0_80_0_0_57b6ec82d14d6862cf49cbcc96d3ab19.jpg
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко освобождение заключенных, включая возможное освобождение 1300 человек в будущем."Цель звонка заключалась в том, чтобы поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем возможность освобождения ещё 1300 заключенных", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Американский президент добавил, что разговор с белорусским президентом прошел "очень хорошо".
https://ria.ru/20250808/vstrecha-2034149249.html
сша
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033872136_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c9ef1d77d90ed59a4dc5e4964f8fe8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, белоруссия, дональд трамп, александр лукашенко
В мире, США, Белоруссия, Дональд Трамп, Александр Лукашенко
Трамп обсудил с Лукашенко освобождение более тысячи заключенных
Трамп обсудил с Лукашенко освобождение 1300 заключенных