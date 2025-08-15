День освобождения. Как изгоняли японцев из Кореи
После вступления Советского Союза в войну с Японией в августе 1945 года Сталин возложил на командование 1-го Дальневосточного фронта задачу освободить Корею. Советские танки стоят на побережье Тихого океана. Северная Корея, август 1945 года.
Корабли Тихоокеанского флота атакуют японские военно-морские базы. Северная Корея, август 1945 года.
Советские летчики — участники освобождения Кореи, Герои Советского Союза (слева направо): командир эскадрильи 37-го штурмового авиаполка 12-й штурмовой авиационной дивизии ВВС Тихоокеанского флота капитан Иван Федорович Воронин, командир звена 37-го штурмового авиаполка 12-й штурмовой авиадивизии ВВС Тихоокеанского флота младший лейтенант Федор Андреевич Крапивный и командир 37-го штурмового авиационного полка 12-й штурмовой авиационной дивизии ВВС Тихоокеанского флота майор Михаил Никанорович Барбашинов. Северная Корея, август 1945 года.
Войска 2-го Дальневосточного фронта. Чтение приказа о победе над империалистической Японией. Сейсин, Северная Корея, август 1945 года.
Командир 25-й армии советских войск генерал-полковник, комендант Пхеньяна Иван Михайлович Чистяков во время встречи с Председателем кабинета министров КНДР Ким Ир Сенном в 1945 году.
