День освобождения. Как изгоняли японцев из Кореи
09:00 15.08.2025
День освобождения. Как изгоняли японцев из Кореи
День освобождения. Как изгоняли японцев из Кореи
2025-08-15T09:00:00+03:00
2025-08-15T09:46:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035353831_0:484:2048:1636_1920x0_80_0_0_f7d329b0a335e50b5210cd4c1cd6b2a6.jpg
15 августа отмечается День освобождения Кореи от японской колониальной оккупации. Событие, ставшее священным для миллионов корейцев, стало возможным благодаря героическому сопротивлению народных сил и действиям Красной Армии, вступившей в войну с Японией 9 августа 1945 года. Сражаясь бок о бок с борцами за независимость, советские воины в Корее потеряли более четырех с половиной тысяч солдат и офицеров, из которых полторы тысячи погибли. На кадрах фотохроники, созданной военными корреспондентами Совинформбюро, остались запечатленными лица героев, проявивших образцы мужества и самопожертвования в борьбе за освобождение народов Дальнего Востока.
День освобождения. Как изгоняли японцев из Кореи

15 августа отмечается День освобождения Кореи от японской колониальной оккупации. Событие, ставшее священным для миллионов корейцев, стало возможным благодаря героическому сопротивлению народных сил и действиям Красной Армии, вступившей в войну с Японией 9 августа 1945 года.
Сражаясь бок о бок с борцами за независимость, советские воины в Корее потеряли более четырех с половиной тысяч солдат и офицеров, из которых полторы тысячи погибли. На кадрах фотохроники, созданной военными корреспондентами Совинформбюро, остались запечатленными лица героев, проявивших образцы мужества и самопожертвования в борьбе за освобождение народов Дальнего Востока.
После вступления Советского Союза в войну с Японией в августе 1945 года Сталин возложил на командование 1-го Дальневосточного фронта задачу освободить Корею. Советские танки стоят на побережье Тихого океана. Северная Корея, август 1945 года.

После вступления Советского Союза в войну с Японией в августе 1945 года Сталин возложил на командование 1-го Дальневосточного фронта задачу освободить Корею. Советские танки стоят на побережье Тихого океана. Северная Корея, август 1945 года.

Корабли Тихоокеанского флота атакуют японские военно-морские базы. Северная Корея, август 1945 года.

Корабли Тихоокеанского флота атакуют японские военно-морские базы. Северная Корея, август 1945 года.

Советские моряки минометным огнем поддерживают высадку десанта на побережье Кореи. 9 и 10 августа русские самолеты обрушили огонь на города Унги, Чхончжин и Начжин. 12 августа порт Начжин был взят морскими пехотинцами. 13 августа торпедные катера со 180 бойцами на борту вошли в бухту Чхонжина. Десантникам удалось занять плацдарм, а окончательно важнейшая военно-морская база противника пала 16 августа под ударами советских подкреплений. Северная Корея, август 1945 года.
Советско-японская война 1945 года
Советские моряки минометным огнем поддерживают высадку десанта на побережье Кореи. 9 и 10 августа русские самолеты обрушили огонь на города Унги, Чхончжин и Начжин. 12 августа порт Начжин был взят морскими пехотинцами. 13 августа торпедные катера со 180 бойцами на борту вошли в бухту Чхонжина. Десантникам удалось занять плацдарм, а окончательно важнейшая военно-морская база противника пала 16 августа под ударами советских подкреплений. Северная Корея, август 1945 года.
© РИА Новости / Леон Дубильт | Перейти в медиабанк

Советские летчики — участники освобождения Кореи, Герои Советского Союза (слева направо): командир эскадрильи 37-го штурмового авиаполка 12-й штурмовой авиационной дивизии ВВС Тихоокеанского флота капитан Иван Федорович Воронин, командир звена 37-го штурмового авиаполка 12-й штурмовой авиадивизии ВВС Тихоокеанского флота младший лейтенант Федор Андреевич Крапивный и командир 37-го штурмового авиационного полка 12-й штурмовой авиационной дивизии ВВС Тихоокеанского флота майор Михаил Никанорович Барбашинов. Северная Корея, август 1945 года.

Советско-японская война 1945 года

Советские летчики — участники освобождения Кореи, Герои Советского Союза (слева направо): командир эскадрильи 37-го штурмового авиаполка 12-й штурмовой авиационной дивизии ВВС Тихоокеанского флота капитан Иван Федорович Воронин, командир звена 37-го штурмового авиаполка 12-й штурмовой авиадивизии ВВС Тихоокеанского флота младший лейтенант Федор Андреевич Крапивный и командир 37-го штурмового авиационного полка 12-й штурмовой авиационной дивизии ВВС Тихоокеанского флота майор Михаил Никанорович Барбашинов. Северная Корея, август 1945 года.

© РИА Новости / Георгий Хомзор | Перейти в медиабанк

Войска 2-го Дальневосточного фронта. Чтение приказа о победе над империалистической Японией. Сейсин, Северная Корея, август 1945 года.

Чтение приказа о победе над империалистической Японией

Войска 2-го Дальневосточного фронта. Чтение приказа о победе над империалистической Японией. Сейсин, Северная Корея, август 1945 года.

© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Командир 25-й армии советских войск генерал-полковник, комендант Пхеньяна Иван Михайлович Чистяков во время встречи с Председателем кабинета министров КНДР Ким Ир Сенном в 1945 году.

Командир 25-й армии советских войск генерал-полковник, комендант Пхеньяна Иван Михайлович Чистяков во время встречи с Председателем кабинета министров КНДР Ким Ир Сенном в 1945 году

Командир 25-й армии советских войск генерал-полковник, комендант Пхеньяна Иван Михайлович Чистяков во время встречи с Председателем кабинета министров КНДР Ким Ир Сенном в 1945 году.

Подписание Акта о капитуляции Японии на борту линкора "Миссури" в Токийской бухте 2 сентября 1945 года, ознаменовавшее окончание Второй мировой войны. В подписании принимали участие: со стороны Японской империи - министр иностранных дел Сигэмицу Мамору и начальник генерального штаба Умэдзу Ёсидзиро, со стороны союзных армий - Верховный главнокомандующий союзными армиями генерал армии США Дуглас Макартур, со стороны СССР - генерал-лейтенант Кузьма Николаевич Деревянко подписывает Акт о капитуляции Японии.
Советско-японская война 1945 года
Подписание Акта о капитуляции Японии на борту линкора "Миссури" в Токийской бухте 2 сентября 1945 года, ознаменовавшее окончание Второй мировой войны. В подписании принимали участие: со стороны Японской империи - министр иностранных дел Сигэмицу Мамору и начальник генерального штаба Умэдзу Ёсидзиро, со стороны союзных армий - Верховный главнокомандующий союзными армиями генерал армии США Дуглас Макартур, со стороны СССР - генерал-лейтенант Кузьма Николаевич Деревянко подписывает Акт о капитуляции Японии.
Корейская Народно-Демократическая Республика. Председатель президиума Верховного Народного собрания КНДР Ким Ду Бон (справа) во время вручения медалей "За освобождение Кореи" советским воинам 25-й армии 1-го Дальневосточного фронта, участвовавшим в разгроме японской императорской армии.
Советско-японская война 1945 года
Корейская Народно-Демократическая Республика. Председатель президиума Верховного Народного собрания КНДР Ким Ду Бон (справа) во время вручения медалей "За освобождение Кореи" советским воинам 25-й армии 1-го Дальневосточного фронта, участвовавшим в разгроме японской императорской армии.
Многотысячный митинг населения Пхеньяна, собравшегося на вокзале города для проводов частей Советской Армии, участвовавших в освобождении Северной Кореи от японской императорской армии.
Многотысячный митинг населения Пхеньяна, собравшегося на вокзале города для проводов частей Советской Армии, участвовавших в освобождении Северной Кореи от японской императорской армии.
