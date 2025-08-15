https://ria.ru/20250815/osvobozhdenie-2033684650.html

День освобождения. Как изгоняли японцев из Кореи

День освобождения. Как изгоняли японцев из Кореи - РИА Новости, 15.08.2025

День освобождения. Как изгоняли японцев из Кореи

15 августа отмечается День освобождения Кореи от японской колониальной оккупации. Событие, ставшее священным для миллионов корейцев, стало возможным благодаря... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T09:00:00+03:00

2025-08-15T09:00:00+03:00

2025-08-15T09:46:00+03:00

освобождение. путь к победе

освобождение. мир народам

ким ир сен

япония

дальний восток

тихий океан

совинформбюро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035353831_0:484:2048:1636_1920x0_80_0_0_f7d329b0a335e50b5210cd4c1cd6b2a6.jpg

15 августа отмечается День освобождения Кореи от японской колониальной оккупации. Событие, ставшее священным для миллионов корейцев, стало возможным благодаря героическому сопротивлению народных сил и действиям Красной Армии, вступившей в войну с Японией 9 августа 1945 года. Сражаясь бок о бок с борцами за независимость, советские воины в Корее потеряли более четырех с половиной тысяч солдат и офицеров, из которых полторы тысячи погибли. На кадрах фотохроники, созданной военными корреспондентами Совинформбюро, остались запечатленными лица героев, проявивших образцы мужества и самопожертвования в борьбе за освобождение народов Дальнего Востока.

япония

дальний восток

тихий океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

освобождение. путь к победе, освобождение. мир народам, фото, ким ир сен, япония, дальний восток, тихий океан, совинформбюро, общество