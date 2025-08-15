https://ria.ru/20250815/opasnost-2035427759.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 15.08.2025

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщил оперативный штаб региона. РИА Новости, 15.08.2025

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщил оперативный штаб региона. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Опасность была объявлена в 4.44 мск и продлилась 16 минут.

безопасность, курская область