В Курской области отменили ракетную опасность
2025-08-15T05:16:00+03:00
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщил оперативный штаб региона. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Опасность была объявлена в 4.44 мск и продлилась 16 минут.
