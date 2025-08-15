В Курской области отменили ракетную опасность

Рейтинг@Mail.ru
05:16 15.08.2025
безопасность
курская область
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщил оперативный штаб региона. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Опасность была объявлена в 4.44 мск и продлилась 16 минут.
курская область
безопасность, курская область
Безопасность, Курская область
Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщил оперативный штаб региона.
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Опасность была объявлена в 4.44 мск и продлилась 16 минут.
Солнцевский район Курской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Ракетная опасность в Курской области продлилась 34 минуты
26 августа 2024, 22:08
 
БезопасностьКурская область
 
 
