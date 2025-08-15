https://ria.ru/20250815/obstrel-2035446814.html
В Херсонской области мирный житель пострадал при обстреле ВСУ
В Херсонской области мирный житель пострадал при обстреле ВСУ - РИА Новости, 15.08.2025
В Херсонской области мирный житель пострадал при обстреле ВСУ
Один мирный житель города Алешки Херсонской области ранен в результате обстрела со стороны ВСУ, всего за сутки ВСУ нанесли 44 удара из ствольной артиллерии по... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T09:28:00+03:00
2025-08-15T09:28:00+03:00
2025-08-15T09:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
днепр (река)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
ГЕНИЧЕСК, 15 авг - РИА Новости. Один мирный житель города Алешки Херсонской области ранен в результате обстрела со стороны ВСУ, всего за сутки ВСУ нанесли 44 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрелов ВСУ в населенном пункте Алешки один мирный житель получил ранения. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 28 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 16 обстрелов ВСУ провели ночью. За сутки под огонь украинской армии попали 10 населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Алешки, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Новая Каховка, Днепряны, Каховка, Казачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
днепр (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , днепр (река), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Днепр (река), Вооруженные силы Украины
В Херсонской области мирный житель пострадал при обстреле ВСУ
В Херсонской области мирный житель пострадал при обстреле Алёшек со стороны ВСУ