В Херсонской области мирный житель пострадал при обстреле ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
09:28 15.08.2025
В Херсонской области мирный житель пострадал при обстреле ВСУ
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
днепр (река)
вооруженные силы украины
ГЕНИЧЕСК, 15 авг - РИА Новости. Один мирный житель города Алешки Херсонской области ранен в результате обстрела со стороны ВСУ, всего за сутки ВСУ нанесли 44 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрелов ВСУ в населенном пункте Алешки один мирный житель получил ранения. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 28 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 16 обстрелов ВСУ провели ночью. За сутки под огонь украинской армии попали 10 населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Алешки, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Новая Каховка, Днепряны, Каховка, Казачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка.
происшествия, херсонская область , днепр (река), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Днепр (река), Вооруженные силы Украины
ГЕНИЧЕСК, 15 авг - РИА Новости. Один мирный житель города Алешки Херсонской области ранен в результате обстрела со стороны ВСУ, всего за сутки ВСУ нанесли 44 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В результате обстрелов ВСУ в населенном пункте Алешки один мирный житель получил ранения. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 28 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 16 обстрелов ВСУ провели ночью. За сутки под огонь украинской армии попали 10 населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись: Алешки, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Новая Каховка, Днепряны, Каховка, Казачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
