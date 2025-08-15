Рейтинг@Mail.ru
Новосельцева: победители чемпионата "Профессионалы" совмещают труд и учебу
Профессионалы. Сделано в России
Профессионалы. Сделано в России
 
12:00 15.08.2025
Новосельцева: победители чемпионата "Профессионалы" совмещают труд и учебу
Новосельцева: победители чемпионата "Профессионалы" совмещают труд и учебу
Новосельцева: победители чемпионата "Профессионалы" совмещают труд и учебу
Студенты колледжей и техникумов, успешно выступившие на чемпионате "Профессионалы" в 2025 году, продолжают обучение параллельно с работой в компаниях-партнерах...
профессионалы. сделано в россии
россия
чемпионат «профессионалы»
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Студенты колледжей и техникумов, успешно выступившие на чемпионате "Профессионалы" в 2025 году, продолжают обучение параллельно с работой в компаниях-партнерах Чемпионатного движения, сообщила победитель финала Чемпионата "Профессионалы" в Нижнем Новгороде в компетенции "Технологии информационного моделирования BIM", призер индустриального зачета, студентка Вологодского строительного колледжа Диана Новосельцева.Она отметила, что участие в Чемпионатном движении дает возможность развивать свои навыки и получить стажировку в ведущих компаниях страны."Сейчас я работаю в ООО “Проектная группа СКМ” на должности BIM-моделлер, продолжаю учиться в колледже, состою в городском студенческом совете. Чемпионат помог мне продемонстрировать свои навыки и силы и начать работать по специальности, которая мне интересна", – отметила Новосельцева, ее слова приводит пресс-служба Института развития профессионального образования.Педагог и наставник студентки Анна Богданова рассказала, что в Вологодской области направление BIM-технологий только набирает обороты, и молодые люди, участвующие в чемпионате, знают, что они будут востребованы во всех регионах страны."Последнее время все больше работодателей заинтересованы в наших выпускниках, потому что именно они отвечают их требованиям. Стоит отметить, что все участники и победители в компетенции “Технологии информационного моделирования BIM” продуктивно проходят стажировку в ведущих российских компаниях, трудоустраиваются в Вологодской области", – сообщила Богданова.Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Оно направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России.Чемпионат "Профессионалы" проходит по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2025 году финал чемпионата проводится в трех городах. В мае состоялся финал в Нижнем Новгороде по компетенциям креативных индустрий и ИТ. В августе в Калуге пройдет финал, на котором участники продемонстрируют мастерство в промышленных компетенциях, а в ноябре планируется проведение в Санкт-Петербурге финала по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий и чествование финалистов 2025 года.Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
россия
россия, чемпионат «профессионалы»
Профессионалы. Сделано в России, Россия, Чемпионат «Профессионалы»
Новосельцева: победители чемпионата "Профессионалы" совмещают труд и учебу

Новосельцева: победители чемпионата "Профессионалы" сочетают работу и обучение

Призер индустриального зачета, студентка Вологодского строительного колледжа Диана Новосельцева
Призер индустриального зачета, студентка Вологодского строительного колледжа Диана Новосельцева - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Фото : пресс-служба Института развития профессионального образования
Призер индустриального зачета, студентка Вологодского строительного колледжа Диана Новосельцева
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Студенты колледжей и техникумов, успешно выступившие на чемпионате "Профессионалы" в 2025 году, продолжают обучение параллельно с работой в компаниях-партнерах Чемпионатного движения, сообщила победитель финала Чемпионата "Профессионалы" в Нижнем Новгороде в компетенции "Технологии информационного моделирования BIM", призер индустриального зачета, студентка Вологодского строительного колледжа Диана Новосельцева.
Она отметила, что участие в Чемпионатном движении дает возможность развивать свои навыки и получить стажировку в ведущих компаниях страны.
"Сейчас я работаю в ООО “Проектная группа СКМ” на должности BIM-моделлер, продолжаю учиться в колледже, состою в городском студенческом совете. Чемпионат помог мне продемонстрировать свои навыки и силы и начать работать по специальности, которая мне интересна", – отметила Новосельцева, ее слова приводит пресс-служба Института развития профессионального образования.
Педагог и наставник студентки Анна Богданова рассказала, что в Вологодской области направление BIM-технологий только набирает обороты, и молодые люди, участвующие в чемпионате, знают, что они будут востребованы во всех регионах страны.
"Последнее время все больше работодателей заинтересованы в наших выпускниках, потому что именно они отвечают их требованиям. Стоит отметить, что все участники и победители в компетенции “Технологии информационного моделирования BIM” продуктивно проходят стажировку в ведущих российских компаниях, трудоустраиваются в Вологодской области", – сообщила Богданова.
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Оно направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России.
Чемпионат "Профессионалы" проходит по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2025 году финал чемпионата проводится в трех городах. В мае состоялся финал в Нижнем Новгороде по компетенциям креативных индустрий и ИТ. В августе в Калуге пройдет финал, на котором участники продемонстрируют мастерство в промышленных компетенциях, а в ноябре планируется проведение в Санкт-Петербурге финала по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий и чествование финалистов 2025 года.
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
Профессионалы. Сделано в России, Россия, Чемпионат «Профессионалы»
 
 
