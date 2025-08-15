https://ria.ru/20250815/myasnikov-2035604345.html

"Поздно понял, как далеко все зашло": бурная жизнь доктора Мясникова

Александр Мясников родился 15 сентября 1953 года в Ленинграде. Династия врачей, к которой он принадлежал, насчитывала уже четыре поколения. Его дед был...

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Александр Мясников родился 15 сентября 1953 года в Ленинграде. Династия врачей, к которой он принадлежал, насчитывала уже четыре поколения. Его дед был знаменитым академиком, отцом советской кардиологии. Отец и мать тоже работали в медицине.Но в шесть лет мальчик пережил серьёзную травму - отец ушёл из семьи. При этом именно он настоял, чтобы сын пошёл по стопам родителей. Мясников, хоть и мечтал в детстве стать шофёром или путешественником, в итоге согласился.После школы он поступил в Московский медицинский институт имени Пирогова, окончил его в 1976 году, а затем продолжил обучение в ординатуре и аспирантуре в Институте клинической кардиологии, который носил имя его знаменитого деда.Горячие точки и полевые операцииВскоре судьба закинула молодого врача далеко за пределы СССР. Сначала он оказался в Мозамбике, затем работал в Замбези и Анголе. Это были 1980-е, и многие африканские страны тогда жили в условиях гражданских войн. Мясников трудился буквально на передовой, оперируя в полевых госпиталях и спасая жизни под звуки выстрелов.Шесть лет работы в Африке дали ему опыт, о котором он не мог и мечтать в мирной Москве. Он научился действовать быстро, принимать решения без права на ошибку, а главное, понимать ценность каждой минуты, когда речь идёт о человеческой жизни.Вернувшись домой, Мясников работал кардиологом в научном медицинском центре, потом получил должность в Международной миграционной службе. В начале 1990-х судьба снова отправила его за границу, на этот раз во Францию, а затем в Нью-Йорк. Там он окончил ординатуру, подтвердил международную квалификацию врача общей практики и познакомился с западной медициной изнутри.Он часто вспоминал, что в 90-е в американских больницах было небезопасно:"Стреляли даже в приёмном покое".В 2000 году он вернулся в Россию, поработал в Американском медицинском центре, открыл собственную клинику, а с 2009 по 2010 год возглавлял Кремлёвскую больницу. Позже стал главным врачом Московской клинической больницы №71 имени Жадкевича. В 2017 году получил звание "Заслуженный врач Москвы"."Доктор из телевизора"Телевидение пришло в его жизнь неожиданно. Оказалось, что он умеет говорить о медицине так, что слушают даже те, кому никогда не была интересна эта тема. "Врача вызывали?", "О самом главном", "Спасибо, доктор", "Святые целители" сделали его "доктором из телевизора", которому верят миллионы.Он умел рассказывать о болезнях и лечении без занудства, с юмором и доступно. И при этом не боялся спорить, иногда высказывая мнения, которые часто становились скандальными заголовками.Свою первую жену он встретил ещё студентом. Они поженились молодыми, но брак оказался недолгим. Мясников признавался, что не смог простить ей того, что она не поддержала его в трудный момент, когда умер отец.Развод стал болезненным, но уже тогда он понимал: его жизнь будет наполнена переменами и дальними поездками, и не каждая женщина сможет выдержать такой ритм.Вторую жену Наталью он встретил, когда ещё не развёлся с первой. Вспоминая то знакомство, он смеялся:"Встретил её в гостях, и чтобы впечатлить, разломал хозяйский стул, разгрыз стакан - умел тогда такое делать, а потом побил её мужа. И вот мы вместе уже больше 40 лет".Этот эксцентричный поступок стал началом большой истории. Наталья сопровождала его и в Африку и в США. Она была рядом в самые тяжёлые и самые радостные моменты.Долгожданный сын и первый тревожный звонокМного лет Наталья не могла забеременеть. Но в 1994 году, в возрасте 40 лет, она родила сына Леонида. Мясников не скрывал, что воспринимал это как подарок судьбы.После переезда в США начались трудности. Муж пропадал на работе, Наталья оказалась одна с ребёнком в чужой стране. Постепенно в её жизнь вошёл алкоголь. Сначала незаметно - бокал вина, "чуть-чуть для настроения". Она умело маскировала привычку, смешивала спиртное с соком, закусывала, чтобы не чувствовался запах.Мясников понял масштаб проблемы не сразу. Когда осознал, пытался лечить, отбирать алкоголь, но безуспешно: "Она его прятала, закапывала"."Когда человек пьет, то искать и отбирать алкоголь бесполезно. Жена могла зарыть бутылку на нашем участке, чтобы я не узнал. Она прятала алкоголь в каких-то невероятных местах. Я поздно понял, что у нее это далеко зашло", - делился ведущийВ это время он сам допустил ошибку - завёл роман на стороне. От этой связи в 2005 году родилась дочь Полина.Они могли бы развестись, но приняли другое решение."Наташа пила, я гулял, но мы понимали, что развод проблемы не решит. Нам обоим стало бы только хуже. У нас хватило мудрости сохранить наши отношения", - признавался он."Для меня она - кусочек меня самого, условие моего бытия! Как и раньше, все мои движения, перемещения, достижения вдохновлены ею. Иногда это даже раздражает - я ведь "и сам с усам", но по факту она неизменно оказывается права! Так что, когда вы видите на экране доктора Мясникова или читаете мои книги, знайте, не было бы Наташи, я бы и по сей день был бы старшим лаборантом в штанах с пузырями на коленях! Спасибо ей за всё!", - откровенничает мясников на своем сайте.Неожиданное чудоПосле долгих лет борьбы Наталья однажды проснулась и сказала: "Я больше не пью". С тех пор она держит слово. Мясников до сих пор считает это чудом, как врач понимает, насколько редко такое бывает."В постоянных путешествиях и переездах мы никогда не задумывались о ребенке. Мы как-то свыклись с мыслью, что детей у нас не будет и вдруг случилось! Беременность подтвердилась, но были определенные проблемы со здоровьем - миома. Мы хотели сделать операцию, поэтому я предложил, удаляя миому, избавиться и от ребенка. Жена очень спокойная женщина, но тогда я думал, что она меня убьет", - рассказывал Александр.Сын Леонид окончил Сорбонну, стал фармацевтом и остался жить во Франции. Полина пробует силы в литературе, пишет и рисует. Наталья переехала к сыну, а сам Мясников живёт под Москвой с четырьмя собаками и котом Арамисом.Хобби, характер, доходы и принципыМясников никогда не пытался строить из себя скромника, когда речь заходила о деньгах и недвижимости. В беседе с Владимиром Соловьёвым он откровенно перечислил, что у него есть.В Москве - двухкомнатная квартира в "сталинке". Без евроремонта, без дизайнерских изысков, всё в том виде, как когда-то досталось. Для души - загородный "домик в деревне" в 108 километрах от столицы. Хотя слово "домик" звучит скромно, на деле это 240 квадратов с баней и большой библиотекой. Сам хозяин с улыбкой называет его "Кубиком Рубика", потому что достраивал и пристраивал куски здания, как подсказывала фантазия. Участок вокруг почти гектар, настоящий хутор. Здесь вместе с Мясниковым живут три собаки, кошка и даже аквариумная рыбка.Есть у него и маленький уголок в Париже - крошечная квартира площадью 29 квадратных метров. Прямо напротив студия, где сейчас живёт его сын.Про доходы в качестве главного врача Московской клинической больницы №71 имени Жадкевича он тоже говорит прямо: фиксированная ставка - около 170 тысяч рублей, но с квартальными премиями выходит, как он выразился, "значительно больше".В свободное время он охотится, рыбачит и путешествует. Известен прямотой и иногда резкими высказываниями. В начале пандемии коронавируса он называл её "политическим проектом" и утверждал, что шанс заразиться "нулевой", но позже изменил мнение, призвав не бояться и принять, что переболеют все.

