На фестивале "Моспитомец" предлагается освоить навык дрессировки в танце

МОСКВА, 15 августа - РИА Новости. Тверской бульвар на три дня стал местом встречи горожан и их четвероногих друзей - здесь проходит фестиваль "Моспитомец", в частности, посетителей учат, как дрессировать питомца с элементами танцев, передает корреспондент РИА Новости. Несмотря на будний день, на площадке многолюдно: кто-то пришёл со своим питомцем, а кто-то - в поисках будущего. Программа фестиваля объединяет мастер-классы по дрессировке животных, показательные выступления инструкторов, лекции о правильном уходе за питомцами, а также консультации ветеринаров. Центральная часть фестиваля - выставка-пристройство кошек и собак из городских приютов. Каждый посетитель может познакомиться с животными, узнать их историю и забрать нового друга домой. Все питомцы прошли необходимое медицинское обследование и готовы к переезду в семью. Для питомцев, которые придут на фестиваль вместе с хозяевами, работает мобильная ветеринарная станция - здесь проводят бесплатные осмотры, вакцинации, чипирование и УЗИ. Для гостей также открыт маркет с продукцией локальных брендов: кормами, игрушками, аксессуарами и средствами ухода. Ранее на сайте мэра и правительства столицы сообщали, что фестиваль будет открыт с 15 по 17 августа.

