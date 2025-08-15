Рейтинг@Mail.ru
На фестивале "Моспитомец" предлагается освоить навык дрессировки в танце
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
20:41 15.08.2025 (обновлено: 15:45 26.08.2025)
На фестивале "Моспитомец" предлагается освоить навык дрессировки в танце
На фестивале "Моспитомец" предлагается освоить навык дрессировки в танце
Тверской бульвар на три дня стал местом встречи горожан и их четвероногих друзей - здесь проходит фестиваль "Моспитомец", в частности, посетителей учат, как...
МОСКВА, 15 августа - РИА Новости. Тверской бульвар на три дня стал местом встречи горожан и их четвероногих друзей - здесь проходит фестиваль "Моспитомец", в частности, посетителей учат, как дрессировать питомца с элементами танцев, передает корреспондент РИА Новости. Несмотря на будний день, на площадке многолюдно: кто-то пришёл со своим питомцем, а кто-то - в поисках будущего. Программа фестиваля объединяет мастер-классы по дрессировке животных, показательные выступления инструкторов, лекции о правильном уходе за питомцами, а также консультации ветеринаров. Центральная часть фестиваля - выставка-пристройство кошек и собак из городских приютов. Каждый посетитель может познакомиться с животными, узнать их историю и забрать нового друга домой. Все питомцы прошли необходимое медицинское обследование и готовы к переезду в семью. Для питомцев, которые придут на фестиваль вместе с хозяевами, работает мобильная ветеринарная станция - здесь проводят бесплатные осмотры, вакцинации, чипирование и УЗИ. Для гостей также открыт маркет с продукцией локальных брендов: кормами, игрушками, аксессуарами и средствами ухода. Ранее на сайте мэра и правительства столицы сообщали, что фестиваль будет открыт с 15 по 17 августа.
На фестивале "Моспитомец" предлагается освоить навык дрессировки в танце

Москвичам предлагают освоить навык дрессировки в танце на фестивале "Моспитомец"

© Depositphotos.com / quintanillaСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Depositphotos.com / quintanilla
Собака. Архивное фото
МОСКВА, 15 августа - РИА Новости. Тверской бульвар на три дня стал местом встречи горожан и их четвероногих друзей - здесь проходит фестиваль "Моспитомец", в частности, посетителей учат, как дрессировать питомца с элементами танцев, передает корреспондент РИА Новости.
Несмотря на будний день, на площадке многолюдно: кто-то пришёл со своим питомцем, а кто-то - в поисках будущего. Программа фестиваля объединяет мастер-классы по дрессировке животных, показательные выступления инструкторов, лекции о правильном уходе за питомцами, а также консультации ветеринаров.
Центральная часть фестиваля - выставка-пристройство кошек и собак из городских приютов. Каждый посетитель может познакомиться с животными, узнать их историю и забрать нового друга домой. Все питомцы прошли необходимое медицинское обследование и готовы к переезду в семью.
Для питомцев, которые придут на фестиваль вместе с хозяевами, работает мобильная ветеринарная станция - здесь проводят бесплатные осмотры, вакцинации, чипирование и УЗИ. Для гостей также открыт маркет с продукцией локальных брендов: кормами, игрушками, аксессуарами и средствами ухода.
Ранее на сайте мэра и правительства столицы сообщали, что фестиваль будет открыт с 15 по 17 августа.
