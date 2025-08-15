https://ria.ru/20250815/moskva-2035542220.html

В Москве капитально отремонтировали более 1,3 тысячи домов с начала года

В Москве капитально отремонтировали более 1,3 тысячи домов с начала года - РИА Новости, 15.08.2025

В Москве капитально отремонтировали более 1,3 тысячи домов с начала года

Специалисты комплекса городского хозяйства провели в этом году капитальный ремонт в более чем 1,3 тысячи столичных домов в рамках соответствующей региональной... РИА Новости, 15.08.2025

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели в этом году капитальный ремонт в более чем 1,3 тысячи столичных домов в рамках соответствующей региональной программы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья, в этом году в нее вошли свыше 2,4 тысячи объектов, из них в более чем 1,3 тысячи работы уже выполнены. Всего с 2015 года отремонтировали уже порядка 16 тысяч домов, после обновления они стали более энергоэффективными и комфортными для жителей", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что в рамках программы обновляют внешний облик здания, производят замену инженерных систем и лифтов, ремонтируют крыши, подъезды и входные группы. "Перечень работ для каждого объекта определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. В перечень входит ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, подъездов, обновление фасадов и крыш зданий. На особом контроле находится соблюдение сроков эксплуатации лифтов, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены", - подчеркнул Бирюков. По его словам, с 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, нет дополнительного продления периода эксплуатации. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в столичную программу капремонта включено около 30 тысяч домов общей площадью более 300 миллионов квадратных метров. Это 10% от всех многоквартирных домов, которые вошли в региональные программы по всей стране.

