https://ria.ru/20250815/moskva-2035542220.html
В Москве капитально отремонтировали более 1,3 тысячи домов с начала года
В Москве капитально отремонтировали более 1,3 тысячи домов с начала года - РИА Новости, 15.08.2025
В Москве капитально отремонтировали более 1,3 тысячи домов с начала года
Специалисты комплекса городского хозяйства провели в этом году капитальный ремонт в более чем 1,3 тысячи столичных домов в рамках соответствующей региональной... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T14:15:00+03:00
2025-08-15T14:15:00+03:00
2025-08-15T15:30:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803138250_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_785d19a1c0df87e4610e71403f2f4cf1.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели в этом году капитальный ремонт в более чем 1,3 тысячи столичных домов в рамках соответствующей региональной программы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья, в этом году в нее вошли свыше 2,4 тысячи объектов, из них в более чем 1,3 тысячи работы уже выполнены. Всего с 2015 года отремонтировали уже порядка 16 тысяч домов, после обновления они стали более энергоэффективными и комфортными для жителей", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что в рамках программы обновляют внешний облик здания, производят замену инженерных систем и лифтов, ремонтируют крыши, подъезды и входные группы. "Перечень работ для каждого объекта определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. В перечень входит ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, подъездов, обновление фасадов и крыш зданий. На особом контроле находится соблюдение сроков эксплуатации лифтов, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены", - подчеркнул Бирюков. По его словам, с 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, нет дополнительного продления периода эксплуатации. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в столичную программу капремонта включено около 30 тысяч домов общей площадью более 300 миллионов квадратных метров. Это 10% от всех многоквартирных домов, которые вошли в региональные программы по всей стране.
https://realty.ria.ru/20250815/moskva-2035450000.html
https://ria.ru/20250813/lifty-2034978237.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803138250_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b98722e4134ee0334a61ce5f85ce7f44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Общество
В Москве капитально отремонтировали более 1,3 тысячи домов с начала года
Бирюков: более чем в 1,3 тысячи домов в Москве завершили капремонт в этом году
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели в этом году капитальный ремонт в более чем 1,3 тысячи столичных домов в рамках соответствующей региональной программы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья, в этом году в нее вошли свыше 2,4 тысячи объектов, из них в более чем 1,3 тысячи работы уже выполнены. Всего с 2015 года отремонтировали уже порядка 16 тысяч домов, после обновления они стали более энергоэффективными и комфортными для жителей", - рассказал Бирюков
.
Заместитель мэра отметил, что в рамках программы обновляют внешний облик здания, производят замену инженерных систем и лифтов, ремонтируют крыши, подъезды и входные группы.
"Перечень работ для каждого объекта определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. В перечень входит ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, подъездов, обновление фасадов и крыш зданий. На особом контроле находится соблюдение сроков эксплуатации лифтов, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены", - подчеркнул Бирюков.
По его словам, с 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, нет дополнительного продления периода эксплуатации.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в столичную программу капремонта включено около 30 тысяч домов общей площадью более 300 миллионов квадратных метров. Это 10% от всех многоквартирных домов, которые вошли в региональные программы по всей стране.