В центре Москвы пройдут работы по замене асфальта
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:54 15.08.2025 (обновлено: 15:25 15.08.2025)
В центре Москвы пройдут работы по замене асфальта
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Специалисты начнут работы по замене асфальта на 1-й Тверской-Ямской улице и участке Тверской улицы в центре Москвы вечером в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Сегодня, 15 августа, стартуют работы по ремонту 1-й Тверской-Ямской улицы и участка Тверской улицы. Участок Тверской улицы от Настасьинского переулка до Триумфальной площади и 1-ая Тверская-Ямская улицы будут закрыты для автотранспорта с 21.00 15 августа до 05.00 18 августа из-за необходимости проведения ремонта дорожного полотна", - говорится в сообщении ведомства. Как отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении, в общей сложности специалисты заменят около 50 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. "Сейчас на дороге из-за интенсивного движения уже образовалась колейность, которая может стать причиной ДТП. Поэтому специальная комиссия после обследования данного участка приняла решение о необходимости ремонта. Работы по замене асфальтового покрытия будут вестись ускоренными темпами и в круглосуточном режиме", - сказал Бирюков. В ведомстве добавили, что дорожное покрытие на этом участке Тверской улицы и 1-й Тверской-Ямской улице последний раз меняли в 2021 году по технологии бесшовной укладки "единым ковром". Это позволило четыре сезона эксплуатировать дорожное полотно без ремонта. Для дорог первой категории, к которым относится Тверская, межремонтный срок службы асфальта составляет три года. "При проведении работ, как и четыре года назад, будет применяться технология укладки асфальтобетонного покрытия "единым ковром", она ведется одновременно на всей ширине проезжей части. Это позволяет существенно сократить время проведения работ, для сравнения, замена такого объема дорожного покрытия без применения этой технологии заняла бы более недели", - уточнил Бирюков.
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Специалисты начнут работы по замене асфальта на 1-й Тверской-Ямской улице и участке Тверской улицы в центре Москвы вечером в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сегодня, 15 августа, стартуют работы по ремонту 1-й Тверской-Ямской улицы и участка Тверской улицы. Участок Тверской улицы от Настасьинского переулка до Триумфальной площади и 1-ая Тверская-Ямская улицы будут закрыты для автотранспорта с 21.00 15 августа до 05.00 18 августа из-за необходимости проведения ремонта дорожного полотна", - говорится в сообщении ведомства.
Как отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении, в общей сложности специалисты заменят около 50 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.
"Сейчас на дороге из-за интенсивного движения уже образовалась колейность, которая может стать причиной ДТП. Поэтому специальная комиссия после обследования данного участка приняла решение о необходимости ремонта. Работы по замене асфальтового покрытия будут вестись ускоренными темпами и в круглосуточном режиме", - сказал Бирюков.
В ведомстве добавили, что дорожное покрытие на этом участке Тверской улицы и 1-й Тверской-Ямской улице последний раз меняли в 2021 году по технологии бесшовной укладки "единым ковром". Это позволило четыре сезона эксплуатировать дорожное полотно без ремонта. Для дорог первой категории, к которым относится Тверская, межремонтный срок службы асфальта составляет три года.
"При проведении работ, как и четыре года назад, будет применяться технология укладки асфальтобетонного покрытия "единым ковром", она ведется одновременно на всей ширине проезжей части. Это позволяет существенно сократить время проведения работ, для сравнения, замена такого объема дорожного покрытия без применения этой технологии заняла бы более недели", - уточнил Бирюков.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковОбщество
 
 
