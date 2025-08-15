https://ria.ru/20250815/moskva-2035540552.html

В центре Москвы пройдут работы по замене асфальта

В центре Москвы пройдут работы по замене асфальта - РИА Новости, 15.08.2025

В центре Москвы пройдут работы по замене асфальта

Специалисты начнут работы по замене асфальта на 1-й Тверской-Ямской улице и участке Тверской улицы в центре Москвы вечером в пятницу, сообщается в... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T10:54:00+03:00

2025-08-15T10:54:00+03:00

2025-08-15T15:25:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897845180_0:70:3395:1980_1920x0_80_0_0_e5b269ecd61b01be35a021d277007460.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Специалисты начнут работы по замене асфальта на 1-й Тверской-Ямской улице и участке Тверской улицы в центре Москвы вечером в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Сегодня, 15 августа, стартуют работы по ремонту 1-й Тверской-Ямской улицы и участка Тверской улицы. Участок Тверской улицы от Настасьинского переулка до Триумфальной площади и 1-ая Тверская-Ямская улицы будут закрыты для автотранспорта с 21.00 15 августа до 05.00 18 августа из-за необходимости проведения ремонта дорожного полотна", - говорится в сообщении ведомства. Как отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении, в общей сложности специалисты заменят около 50 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. "Сейчас на дороге из-за интенсивного движения уже образовалась колейность, которая может стать причиной ДТП. Поэтому специальная комиссия после обследования данного участка приняла решение о необходимости ремонта. Работы по замене асфальтового покрытия будут вестись ускоренными темпами и в круглосуточном режиме", - сказал Бирюков. В ведомстве добавили, что дорожное покрытие на этом участке Тверской улицы и 1-й Тверской-Ямской улице последний раз меняли в 2021 году по технологии бесшовной укладки "единым ковром". Это позволило четыре сезона эксплуатировать дорожное полотно без ремонта. Для дорог первой категории, к которым относится Тверская, межремонтный срок службы асфальта составляет три года. "При проведении работ, как и четыре года назад, будет применяться технология укладки асфальтобетонного покрытия "единым ковром", она ведется одновременно на всей ширине проезжей части. Это позволяет существенно сократить время проведения работ, для сравнения, замена такого объема дорожного покрытия без применения этой технологии заняла бы более недели", - уточнил Бирюков.

https://realty.ria.ru/20241218/dorogi-1989026800.html

https://ria.ru/20250714/remont-2029760547.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, петр бирюков, общество