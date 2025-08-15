https://ria.ru/20250815/moskva-2035538149.html
В Москве благоустроят территорию у станции МЦД-3 Останкино
В Москве благоустроят территорию у станции МЦД-3 Останкино
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят обновление территории, прилегающей к станции МЦД-3 Останкино на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом районе сейчас идет масштабное строительство жилых комплексов, там находятся предприятия, телецентр и Останкинская башня. В ходе благоустройства сделаем удобные подходы и подъезды к станции и обеспечим комфортную пересадку между разными видами транспорта. В зону работ вошли улица Новомосковская и проезд Дубовой рощи", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в рамках программы "Чистое небо" воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложат ливневую систему. "Расширим тротуары, чтобы пешеходам, в том числе с маленькими детьми и колясками, было комфортно передвигаться, общая площадь пешеходной зоны составит почти 8,2 тысячи квадратных метров. На проезжей части уложим 16,7 тысячи "квадратов" асфальта. На нерегулируемых пешеходных переходах установим 12 опор контрастного освещения. На пересечениях проезда Дубовой рощи с улицей Новомосковской и улицы Новомосковской с 3-й Новоостанкинской обновим светофоры с последующей интеграцией их в интеллектуальную транспортную систему", - добавил Бирюков. Он отметил, что в районе благоустройства 80 старых опор освещения заменят на круглые конические фонари и уличные торшеры c энергоэффективными светильниками. Для пассажиров городского транспорта на Новомосковской улице установят два новых остановочных павильона, для автомобилистов организуют парковки. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На прилегающей к станции МЦД-3 Останкино территории разобьют 10,7 тысячи квадратных метров газона. Завершить основные работы планируется в сентябре 2025 года.
В Москве благоустроят территорию у станции МЦД-3 Останкино
