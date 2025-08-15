Рейтинг@Mail.ru
Москалькова высказалась об атаке БПЛА на Курск - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:28 15.08.2025 (обновлено: 09:36 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/moskalkova-2035446696.html
Москалькова высказалась об атаке БПЛА на Курск
Москалькова высказалась об атаке БПЛА на Курск - РИА Новости, 15.08.2025
Москалькова высказалась об атаке БПЛА на Курск
Киевский режим бьет по безоружным гражданам, на публику нарушая все мыслимые основы гуманитарного права, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T09:28:00+03:00
2025-08-15T09:36:00+03:00
курск
татьяна москалькова
александр хинштейн
курская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988037075_0:178:2716:1705_1920x0_80_0_0_47ea5ec826a0eb15db477253cec00f3e.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Киевский режим бьет по безоружным гражданам, на публику нарушая все мыслимые основы гуманитарного права, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя атаку БПЛА на Курск.Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что украинский беспилотник атаковал дом в Курске, начался пожар, погибла женщина, ещё шесть человек ранены. Позже врио губернатора региона сообщил, что число пострадавших при атаке украинского БПЛА на дом в Курске увеличилось до 10, среди них есть ребенок."Сегодня день особый - самое время, сосредоточиться, напрячься, постараться выглядеть поприличнее, не подливать "масла в огонь" - ведь на предстоящей встрече мировых лидеров на Аляске будет затронута будущая конфигурация украинского конфликта. Но в извращенной логике нацистского режима сложилась своя картина мира, свои приоритеты - ударить по безоружным, незащищенным гражданам, ярко, на публику нарушить все мыслимые основы гуманитарного права. И вот опять - на сей раз в Курске произошла атака БПЛА, пострадали мирные жители, один человек погиб", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250814/vsu-2035379269.html
курск
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988037075_0:0:2716:2037_1920x0_80_0_0_8542f21010ce9f59cf9a070b5642eba8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курск, татьяна москалькова, александр хинштейн, курская область, россия
Курск, Татьяна Москалькова, Александр Хинштейн, Курская область, Россия
Москалькова высказалась об атаке БПЛА на Курск

Москалькова заявила о нарушении Киевом основ гуманитарного права

© РИА Новости / Илья ПиталевТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Киевский режим бьет по безоружным гражданам, на публику нарушая все мыслимые основы гуманитарного права, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя атаку БПЛА на Курск.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что украинский беспилотник атаковал дом в Курске, начался пожар, погибла женщина, ещё шесть человек ранены. Позже врио губернатора региона сообщил, что число пострадавших при атаке украинского БПЛА на дом в Курске увеличилось до 10, среди них есть ребенок.
"Сегодня день особый - самое время, сосредоточиться, напрячься, постараться выглядеть поприличнее, не подливать "масла в огонь" - ведь на предстоящей встрече мировых лидеров на Аляске будет затронута будущая конфигурация украинского конфликта. Но в извращенной логике нацистского режима сложилась своя картина мира, свои приоритеты - ударить по безоружным, незащищенным гражданам, ярко, на публику нарушить все мыслимые основы гуманитарного права. И вот опять - на сей раз в Курске произошла атака БПЛА, пострадали мирные жители, один человек погиб", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Пасечник предупредил о возможном росте числа диверсий ВСУ в ЛНР
14 августа, 18:54
 
КурскТатьяна МоскальковаАлександр ХинштейнКурская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала