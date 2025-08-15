https://ria.ru/20250815/moskalkova-2035446696.html
Москалькова высказалась об атаке БПЛА на Курск
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Киевский режим бьет по безоружным гражданам, на публику нарушая все мыслимые основы гуманитарного права, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя атаку БПЛА на Курск.Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что украинский беспилотник атаковал дом в Курске, начался пожар, погибла женщина, ещё шесть человек ранены. Позже врио губернатора региона сообщил, что число пострадавших при атаке украинского БПЛА на дом в Курске увеличилось до 10, среди них есть ребенок."Сегодня день особый - самое время, сосредоточиться, напрячься, постараться выглядеть поприличнее, не подливать "масла в огонь" - ведь на предстоящей встрече мировых лидеров на Аляске будет затронута будущая конфигурация украинского конфликта. Но в извращенной логике нацистского режима сложилась своя картина мира, свои приоритеты - ударить по безоружным, незащищенным гражданам, ярко, на публику нарушить все мыслимые основы гуманитарного права. И вот опять - на сей раз в Курске произошла атака БПЛА, пострадали мирные жители, один человек погиб", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
