Для Зеленского настал самый опасный момент, пишет Telegraph
2025-08-15T11:02:00+03:00
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Встреча на Аляске российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа является самым опасным моментом для Владимира Зеленского за все время конфликта на Украине, пишет британская газета Telegraph. "Для Владимира Зеленского... это, пожалуй, самый опасный момент войны – тот, когда судьба его страны может решиться на встрече, на которую его не пригласили", - пишет издание. По мнению Telegraph, если саммит завершится неблагоприятно для Зеленского, ему придется делать неприятный выбор - "принять невыгодное соглашение или отклонить его, получив от Вашингтона статус агрессора и рискуя лишиться жизненно важной поддержки США". Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
