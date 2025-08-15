https://ria.ru/20250815/moment-2035471324.html

Для Зеленского настал самый опасный момент, пишет Telegraph

Для Зеленского настал самый опасный момент, пишет Telegraph - РИА Новости, 15.08.2025

Для Зеленского настал самый опасный момент, пишет Telegraph

Встреча на Аляске российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа является самым опасным моментом для Владимира Зеленского за все время... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T11:02:00+03:00

2025-08-15T11:02:00+03:00

2025-08-15T11:02:00+03:00

в мире

россия

аляска

сша

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034733303_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_4e9423db34c9d6c9d8af98c810488c16.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Встреча на Аляске российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа является самым опасным моментом для Владимира Зеленского за все время конфликта на Украине, пишет британская газета Telegraph. "Для Владимира Зеленского... это, пожалуй, самый опасный момент войны – тот, когда судьба его страны может решиться на встрече, на которую его не пригласили", - пишет издание. По мнению Telegraph, если саммит завершится неблагоприятно для Зеленского, ему придется делать неприятный выбор - "принять невыгодное соглашение или отклонить его, получив от Вашингтона статус агрессора и рискуя лишиться жизненно важной поддержки США". Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

https://ria.ru/20250815/zaharova-2035441724.html

россия

аляска

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, встреча путина и трампа на аляске