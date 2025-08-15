ЦИК Молдавии отказала партии "Возрождение" в регистрации на выборы
Параска: ЦИК Молдавии отказала партии "Возрождение" в регистрации на выборы
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии отказала оппозиционной партии "Возрождение" в регистрации для участия в парламентских выборах, сообщила в пятницу председатель политсилы Наталья Параска.
Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября.
"Сегодня Центральная избирательная комиссия без малейших законных оснований отказала партии "Возрождение" в регистрации на парламентские выборы. Решение принято не на основе фактов, а исключительно исходя из инсинуаций, надуманных подозрений и откровенного страха правящей партии "Действие и солидарность" перед реальной политической конкуренцией", - написала Параска в своем Telegram-канале.
Партия "Возрождение" входит в оппозиционный блок "Победа". Параска подчеркнула, что партия будет бороться за каждое законное право, за каждую возможность, чтобы голос ее сторонников был услышан.
"Власть прекрасно понимает: в новом парламентском составе с нами невозможно будет договориться о кулуарных сделках и о создании "удобного большинства", - добавила она.
Согласно избирательному календарю, прием документов для регистрации кандидатов в депутаты парламента Молдавии завершится 19 августа.
Шор обвинил власти Молдавии в пренебрежении к диаспоре в России
14 августа, 20:53
Ранее Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации оппозиционного избирательного блока "Победа" для участия в предстоящих выборах. Представители блока заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.