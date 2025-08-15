https://ria.ru/20250815/moldavija-2035478910.html
Шор заявил о готовности людей выйти на акцию против молдавских властей
2025-08-15T11:38:00+03:00
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Акция протеста в Молдавии против произвола властей уже готова, люди готовятся выйти на улицы с палатками, заявил лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан Шор. Ранее Шор объявил о переносе запланированного на 16 августа митинга в Кишиневе с центральной площади на площадь у железнодорожного вокзала в связи с давлением властей. Политик анонсировал на этот день протест против произвола властей и призвал сторонников выйти на улицы. "Акция не просто планируется - она готова. Она будет проведена, люди будут на улице, мы будем пытаться выставлять палатки... Выдерживать тот беспредел, который творится в Молдавии, невозможно", - в частности, сказал Шор на пресс-подходе во время международного педагогического форума "Евразийская перемена", комментируя намеченную на субботу акцию протеста. В Москве в пятницу открылся Второй международный педагогический форум "Евразийская перемена". Мероприятие собрало больше 200 педагогов из России и Киргизии, которые должны обсудить развитие единого образовательного пространства двух стран и обменяться опытом работы в условиях современных вызовов. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
