https://ria.ru/20250815/moldavija-2035455170.html
Шор обвинил режим Санду в пренебрежительном отношении к диаспоре в России
Шор обвинил режим Санду в пренебрежительном отношении к диаспоре в России - РИА Новости, 15.08.2025
Шор обвинил режим Санду в пренебрежительном отношении к диаспоре в России
Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор назвал "открытым унижением" решение властей Молдавии открыть только два избирательных участка в России... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T10:04:00+03:00
2025-08-15T10:04:00+03:00
2025-08-15T10:04:00+03:00
в мире
молдавия
италия
россия
илан шор
майя санду
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012058066_0:84:3071:1811_1920x0_80_0_0_889fb8b2cb45fe0684928e18694b915e.jpg
КИШИНЕВ, 15 авг - РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор назвал "открытым унижением" решение властей Молдавии открыть только два избирательных участка в России для парламентских выборов. В июле молдавская диаспора в России передала через посольство Молдавии в Москве петицию, адресованную первым лицам, а также главам ЦИК и МИД республики, с требованием принять меры для открытия большего количества участков для голосования в России и разрешения голосовать по почте для молдавских граждан, находящихся в РФ. Однако власти Молдавии проигнорировали этот запрос — на сегодняшний день в РФ по-прежнему планируют открыть всего два участка. "Крупнейшая в мире молдавская диаспора — более 350 тысяч человек — живет в России. Именно в России предварительно зарегистрировались для голосования больше всего избирателей — свыше 12,5 тысяч человек. Для них молдавские власти хотят открыть два участка. Как должны чувствовать себя молдаване, живущие в России? Это открытое унижение", - заявил Шор РИА Новости. Политик сравнил ситуацию с Италией, где зарегистрировались всего 350 избирателей, но для них планируется открыть 73 участка. "В Италии зарегистрировались голосовать 350 человек — это данные ЦИК Молдавии. И для них откроют 73 участка. По одному участку на четверых? Серьезно?" — возмутился лидер "Победы". По словам политика, многие представители диаспоры уже выражают недовольство сложившейся ситуацией. "Многие наши соотечественники уже сейчас говорят о несправедливости этой ситуации, о том, что их перестали считать людьми в своем государстве", — отметил он. Шор предупредил, что на парламентские выборы явка может быть еще выше, чем на президентские, и спрогнозировал негативную реакцию избирателей на действия властей. Президент Молдавии Майя Санду, пришедшая к власти в 2020 году, проводит курс на евроинтеграцию и неоднократно обвиняла Россию в попытках вмешательства во внутренние дела республики, что Москва категорически отвергает. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцулуголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250814/moldaviya-2035313336.html
https://ria.ru/20250812/moldaviya-2034789150.html
молдавия
италия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012058066_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_c79efaf004dddbe28964dd7277361484.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, италия, россия, илан шор, майя санду, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Италия, Россия, Илан Шор, Майя Санду, Московский комсомолец
КИШИНЕВ, 15 авг - РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор назвал "открытым унижением" решение властей Молдавии открыть только два избирательных участка в России для парламентских выборов.
В июле молдавская диаспора в России передала через посольство Молдавии в Москве петицию, адресованную первым лицам, а также главам ЦИК и МИД республики, с требованием принять меры для открытия большего количества участков для голосования в России и разрешения голосовать по почте для молдавских граждан, находящихся в РФ. Однако власти Молдавии проигнорировали этот запрос — на сегодняшний день в РФ по-прежнему планируют открыть всего два участка.
"Крупнейшая в мире молдавская диаспора — более 350 тысяч человек — живет в России. Именно в России предварительно зарегистрировались для голосования больше всего избирателей — свыше 12,5 тысяч человек. Для них молдавские власти хотят открыть два участка. Как должны чувствовать себя молдаване, живущие в России? Это открытое унижение", - заявил Шор РИА Новости.
Политик сравнил ситуацию с Италией, где зарегистрировались всего 350 избирателей, но для них планируется открыть 73 участка. "В Италии зарегистрировались голосовать 350 человек — это данные ЦИК Молдавии. И для них откроют 73 участка. По одному участку на четверых? Серьезно?" — возмутился лидер "Победы". По словам политика, многие представители диаспоры уже выражают недовольство сложившейся ситуацией. "Многие наши соотечественники уже сейчас говорят о несправедливости этой ситуации, о том, что их перестали считать людьми в своем государстве", — отметил он. Шор предупредил, что на парламентские выборы явка может быть еще выше, чем на президентские, и спрогнозировал негативную реакцию избирателей на действия властей.
Президент Молдавии Майя Санду, пришедшая к власти в 2020 году, проводит курс на евроинтеграцию и неоднократно обвиняла Россию в попытках вмешательства во внутренние дела республики, что Москва категорически отвергает.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцулуголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.