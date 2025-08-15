https://ria.ru/20250815/moldavija-2035449459.html

Активиста возмутило отношение режима Санду к молдавской диаспоре в России

КИШИНЕВ, 15 авг - РИА Новости. Ограничение возможностей голосования для молдавской диаспоры в России на предстоящих парламентских выборах является мошенничеством, заявил РИА Новости вице-председатель молдавской культурной организации "Patria-Родина" в Санкт-Петербурге Александр Танасий. В июле молдавская диаспора в России передала через посольство Молдавии в Москве петицию, адресованную первым лицам, а также главам ЦИК и МИД Молдавии, с требованием принять меры для открытия большего количества участков для голосования в России и разрешения голосовать по почте для молдавских граждан, находящихся в РФ. Однако Кишинев проигнорировал этот запрос — на сегодняшний день в РФ власти Молдавии планируют открыть всего два избирательных участка, в здании посольства в Москве. "Когда полмиллиона человек выключены из возможности голосовать, о какой легитимности вообще выборов может быть речь? Это мошенничество. Мы предлагали открыть в России возможность голосования по электронной почте, потому что команда Санду утверждает, что здесь террористические угрозы какие-то. Бред какой-то. Власти не о жизни и здоровье своих соотечественников беспокоятся. Они прекрасно понимают, что молдаване разочарованы в правлении партии "Действие и солидарность", они понимают, что не получат голоса, поэтому готовы пойти на что угодно. На манипуляции, на махинации с голосами", — отметил он. Вице-председатель "Patria-Родина" выразил мнение, что власти не расширяют количество избирательных участков для молдавской диаспоры в России, "потому что с самого начала не планировали давать право голоса неудобным избирателям". Общественный деятель сообщил, что Санду было направлено обращение с просьбой не игнорировать 500 тысяч молдаван в России, которые хотят проголосовать. "Реакции не последовало", — добавил Танасий. По разным данным в России проживают от 300 тысяч до 500 тысяч граждан Молдавии. Парламентские выборы в республике запланированы на 28 сентября 2025 года. Президент Молдавии Санду, пришедшая к власти в 2020 году, проводит курс на евроинтеграцию и неоднократно обвиняла Россию в попытках вмешательства во внутренние дела республики, что Москва категорически отвергает. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".

