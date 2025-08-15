https://ria.ru/20250815/medosvidetelstvovanie-2035443739.html

Осталось 16 дней. Водителей предупредили о новых правилах

Осталось 16 дней. Водителей предупредили о новых правилах - РИА Новости, 15.08.2025

Осталось 16 дней. Водителей предупредили о новых правилах

В России с 1 сентября изменят процедуру проверки водителей на состояние опьянения. РИА Новости, 15.08.2025

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В России с 1 сентября изменят процедуру проверки водителей на состояние опьянения.Как отмечал автоэксперт направления "Народный фронт. Аналитика", руководитель рабочей группы организации "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов, инспекторы смогут доставлять граждан на медицинское освидетельствование только после получения письменного согласия. При этом отказ от подписания документа будет приравниваться к административному правонарушению.Кроме того, увеличится временной интервал между пробами на алкотестере — с 20 до 25 минут. При совпадении результатов в пределах допустимой погрешности дело будет прекращено. Анализ мочи теперь должен быть проведен строго в течение 60 минут, в противном случае медики перейдут к забору крови."Отказ от подписи или затягивание анализа теперь автоматически трактуются как отказ, что делает подобную тактику бессмысленной. Наконец, расширение числа психоактивных веществ, на которые будет производиться тест, отражают реальную картину наркопотребления. В совокупности это должно повысить безопасность на дорогах и сократить число повторных нарушений, даже если сама процедура станет немного длиннее и формальней", — заключил Шкуматов.Отмечается, что ужесточение правил станет для водителей поводом тщательнее блюсти персональную ответственность за рулем.

