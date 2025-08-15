https://ria.ru/20250815/mashina-2035436476.html
Жительницу Урала задавила собственная машина
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Жительницу поселка Шаля Свердловской области задавила собственная машина, на женщину наехал автомобиль, который она оставила без включенного стояночного тормоза, сообщила пресс-служба региональной госавтоинспекции. "По предварительным данным, 30-летняя владелица автомобиля "Нива" пострадала в момент попытки сесть в машину. Транспортное средство, оставленное без включенного стояночного тормоза на участке с уклоном, начало самопроизвольное движение, совершило наезд на женщину и съехало в кювет", – говорится в сообщении. Отмечается, что медики, прибывшие на место происшествия, констатировали тяжелые травмы у пострадавшей. Несмотря на экстренную госпитализацию, спасти женщину не удалось. Детали случившегося устанавливаются, добавили в пресс-службе.
