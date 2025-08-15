Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Урала задавила собственная машина - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:49 15.08.2025 (обновлено: 09:37 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/mashina-2035436476.html
Жительницу Урала задавила собственная машина
Жительницу Урала задавила собственная машина - РИА Новости, 15.08.2025
Жительницу Урала задавила собственная машина
Жительницу поселка Шаля Свердловской области задавила собственная машина, на женщину наехал автомобиль, который она оставила без включенного стояночного... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T07:49:00+03:00
2025-08-15T09:37:00+03:00
происшествия
свердловская область
урал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035447741_425:141:1152:550_1920x0_80_0_0_d53033aa7efec1effa6d42d5bd0dc8c5.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Жительницу поселка Шаля Свердловской области задавила собственная машина, на женщину наехал автомобиль, который она оставила без включенного стояночного тормоза, сообщила пресс-служба региональной госавтоинспекции. "По предварительным данным, 30-летняя владелица автомобиля "Нива" пострадала в момент попытки сесть в машину. Транспортное средство, оставленное без включенного стояночного тормоза на участке с уклоном, начало самопроизвольное движение, совершило наезд на женщину и съехало в кювет", – говорится в сообщении. Отмечается, что медики, прибывшие на место происшествия, констатировали тяжелые травмы у пострадавшей. Несмотря на экстренную госпитализацию, спасти женщину не удалось. Детали случившегося устанавливаются, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250812/dtp-2034704718.html
свердловская область
урал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035447741_0:0:1152:864_1920x0_80_0_0_8ed95cd0e97fd4f0a9b6bb27e51365cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, свердловская область, урал
Происшествия, Свердловская область, Урал
Жительницу Урала задавила собственная машина

Жительницу поселка Шаля Свердловской области задавила собственная машина

© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/TelegramДТП в поселке Шаля
ДТП в поселке Шаля - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/Telegram
ДТП в поселке Шаля
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Жительницу поселка Шаля Свердловской области задавила собственная машина, на женщину наехал автомобиль, который она оставила без включенного стояночного тормоза, сообщила пресс-служба региональной госавтоинспекции.
"По предварительным данным, 30-летняя владелица автомобиля "Нива" пострадала в момент попытки сесть в машину. Транспортное средство, оставленное без включенного стояночного тормоза на участке с уклоном, начало самопроизвольное движение, совершило наезд на женщину и съехало в кювет", – говорится в сообщении.
Отмечается, что медики, прибывшие на место происшествия, констатировали тяжелые травмы у пострадавшей. Несмотря на экстренную госпитализацию, спасти женщину не удалось. Детали случившегося устанавливаются, добавили в пресс-службе.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Ингушетии в ДТП с четырьмя автомобилями погибли два человека
12 августа, 04:45
 
ПроисшествияСвердловская областьУрал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала