https://ria.ru/20250815/mashina-2035436476.html

Жительницу Урала задавила собственная машина

Жительницу Урала задавила собственная машина - РИА Новости, 15.08.2025

Жительницу Урала задавила собственная машина

Жительницу поселка Шаля Свердловской области задавила собственная машина, на женщину наехал автомобиль, который она оставила без включенного стояночного... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T07:49:00+03:00

2025-08-15T07:49:00+03:00

2025-08-15T09:37:00+03:00

происшествия

свердловская область

урал

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035447741_425:141:1152:550_1920x0_80_0_0_d53033aa7efec1effa6d42d5bd0dc8c5.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Жительницу поселка Шаля Свердловской области задавила собственная машина, на женщину наехал автомобиль, который она оставила без включенного стояночного тормоза, сообщила пресс-служба региональной госавтоинспекции. "По предварительным данным, 30-летняя владелица автомобиля "Нива" пострадала в момент попытки сесть в машину. Транспортное средство, оставленное без включенного стояночного тормоза на участке с уклоном, начало самопроизвольное движение, совершило наезд на женщину и съехало в кювет", – говорится в сообщении. Отмечается, что медики, прибывшие на место происшествия, констатировали тяжелые травмы у пострадавшей. Несмотря на экстренную госпитализацию, спасти женщину не удалось. Детали случившегося устанавливаются, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250812/dtp-2034704718.html

свердловская область

урал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, свердловская область, урал