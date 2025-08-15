Более 1 тысячи лицензий выдано через платформу "Мой экспорт"

https://ria.ru/20250815/litsenzii-2035484805.html

МОСКВА,15 авг - РИА Новости. С сентября 2023 года российские компании получили возможность значительно упростить процедуру оформления экспортных лицензий Минпромторга РФ благодаря работе соответствующего сервиса на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", за это время было выдано более 1 тысячи лицензий, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."К настоящему моменту через платформу уже выдано более тысячи лицензий на экспорт живых крабов и рыбы, дикорастущих растений и прекурсоров. В этом году уже выдано 307 лицензий. Всего услугой воспользовались 217 компаний, из которых около 80% - представители малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении.Наибольший интерес к получению экспортных лицензий проявили компании из Приморского, Хабаровского и Алтайского краев, Сахалинской и Иркутской областей.РЭЦ выполняет функции агента кабмина РФ по экспертизе заявок на экспортные лицензии в рамках сервиса "Документы. Экспортные лицензии" на платформе "Мой экспорт" в соответствии с постановлением правительства. Сервис обеспечивает обработку заявок на получение экспортных лицензий для прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, отдельных дикорастущих растений, водных биологических ресурсов, наркотических средств (включая лекарственные средства), психотропных веществ (включая лекарственные средства), а также озоноразрушающих веществ и продукции, их содержащей.По словам статс-секретаря - замминистра промышленности и торговли РФ Романа Чекушова, цифровизация процесса получения экспортных лицензий через платформу "Мой экспорт" стала важным шагом в повышении доступности и эффективности экспортных операций."Сервис на платформе "Мой экспорт" позволяет упростить процесс оформления, минимизировать административные барьеры и ускорить доступ экспортеров к международным рынкам, обеспечивая полное соблюдение нормативных требований и повышение конкурентоспособности российской продукции. Именно цифровизация процесса позволила гораздо быстрее достичь тысячной выданной экспортной лицензии", - уточнил Чекушов.Процесс получения экспортной лицензии через платформу "Мой экспорт" максимально автоматизирован и удобен для заявителей. Удобный интерфейс и продуманный функционал платформы позволяют существенно сократить время оформления документов. Система постоянно совершенствуется путем внедрения новых возможностей для повышения эффективности работы экспортеров. Важным обновлением сервиса стала интеграция процедуры проверки остатка объема квоты для квотируемых товаров."Платформа "Мой экспорт" не только упрощает повседневные задачи, но и способствует стратегическому росту экспорта. Мы стремимся сделать ее неотъемлемой частью бизнеса, предоставляя экспортерам все необходимое в одном месте - от консультаций и аналитики рынков до получения разрешительных документов и страхования сделок. Чтобы получить лицензию от Минпромторга, экспортер должен заполнить заявку и приложить необходимые документы через сервис. После этого заявка направляется на регистрацию, где рассматривается после оплаты госпошлины. Результат оказания услуги отображается в личном кабинете экспортера на платформе в течение десяти рабочих дней", - добавил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

