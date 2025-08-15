Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: новые компании ОЭЗ Москвы присоединились к федеральному проекту
12:13 15.08.2025
Ликсутов: новые компании ОЭЗ Москвы присоединились к федеральному проекту
Ликсутов: новые компании ОЭЗ Москвы присоединились к федеральному проекту
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. С начала года пять предприятий особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" присоединились к федеральному проекту "Производительность труда", заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Сегодня ОЭЗ "Технополис Москва" — это промышленный центр столицы, объединяющий более 230 предприятий микроэлектроники, фотоники, фармацевтики, беспилотных авиасистем и других перспективных отраслей. Федеральный проект "Производительность труда" помогает компаниям значительно экономить ресурсы, оптимизировать производственные процессы и повышать свою конкурентоспособность", — приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.Он добавил, что присоединившиеся компании специализируются на выпуске канатных дорог, российских банкоматов и платежных терминалов, ортопедической обуви, беспилотных авиасистем и микроэлектронных устройств для навигации. С момента появления в ОЭЗ Москвы эти предприятия создали свыше тысячи рабочих мест и привлекли более 1,7 миллиарда рублей инвестиций.Имеются в виду "Ортомода", "Маппер", "ЭВР", "Руслет" и "Банковские и финансовые системы".Часть производств ОЭЗ Москвы ранее уже участвовала в федеральном проекте. В 2025 году некоторые из предприятий завершили пилотный этап программы. Они показали, что активно пользуются бережливыми технологиями.Так, рабочие процессы стали проходить на 27,4% быстрее в "САГА Технологии", которая окончила пилотный этап проекта в 2024 году."Предприятие на площадке "Печатники" производит высокотехнологичные кассы самообслуживания с интерактивными панелями, которые уже интегрированы в экономику города", — сообщил министр правительства столицы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводит пресс-служба.Он уточнил, что участие в данном проекте позволило резиденту особой экономической зоны нарастить выработку на 38% и уменьшить объем незавершенного выпуска на 44%. Экономический эффект составил порядка 15,5 миллиона рублей.Программа "Производительность труда" помогает компаниям ускорить бизнес-процессы, обнаружить внутренние резервы и повысить квалификацию персонала без лишних затрат. В течении полугода эксперты ведут предприятия и обучают механизмам бережливого производства, потом организации продолжают работу самостоятельно. Стать участником проекта могут компании из приоритетных сфер экономики с годовой выручкой не менее 400 миллионов рублей (для туризма — 180 миллионов рублей).Этот проект появился в столице в 2022–2024 годах за счет средств городского бюджета. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, его участниками стали 419 столичных компаний, в том числе около четверти крупных и средних промышленных. С этого года организации увеличивают производительность труда в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" (федеральный проект "Производительность труда").Ранее Ликсутов сообщал, что объем выпуска спортивных товаров вырос на 74,4% в Москве за первое полугодие этого года по сравнению аналогичным периодом прошлого года.
Ликсутов: новые компании ОЭЗ Москвы присоединились к федеральному проекту

Ликсутов: 5 компаний ОЭЗ Москвы присоединились к "Производительности труда"

ВТБ и "Каппа Рус" договорились о реализации инвестпроекта в ОЭЗ "Максимиха"
14 августа, 12:21
14 августа, 12:21
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМаксим ЛиксутовМоскваАнатолий ГарбузовТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
