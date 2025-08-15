https://ria.ru/20250815/lavrov-2035634246.html

Лавров оценил вероятность снятия с России санкций США

Лавров оценил вероятность снятия с России санкций США

АНКОРИДЖ (штат Аляска), 15 авг – РИА Новости, Сергей Попов, Алексей Алексеев. Глава МИД РФ Сергей Лавров на вопрос РИА Новости о перспективах снятия американских санкций по итогам переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что с кого-то ограничения снимут."С кого-то снимут обязательно, это точно", - сказал Лавров.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

