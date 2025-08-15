Рейтинг@Mail.ru
Лавров оценил вероятность снятия с России санкций США
21:27 15.08.2025 (обновлено: 21:40 15.08.2025)
Лавров оценил вероятность снятия с России санкций США
АНКОРИДЖ (штат Аляска), 15 авг – РИА Новости, Сергей Попов, Алексей Алексеев. Глава МИД РФ Сергей Лавров на вопрос РИА Новости о перспективах снятия американских санкций по итогам переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что с кого-то ограничения снимут."С кого-то снимут обязательно, это точно", - сказал Лавров.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
АНКОРИДЖ (штат Аляска), 15 авг – РИА Новости, Сергей Попов, Алексей Алексеев. Глава МИД РФ Сергей Лавров на вопрос РИА Новости о перспективах снятия американских санкций по итогам переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что с кого-то ограничения снимут.
"С кого-то снимут обязательно, это точно", - сказал Лавров.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Переговоры России и США на Аляске пройдут в формате "три на три"
Вчера, 21:31
 
