https://ria.ru/20250815/lavrov-2035634246.html
Лавров оценил вероятность снятия с России санкций США
Лавров оценил вероятность снятия с России санкций США - РИА Новости, 15.08.2025
Лавров оценил вероятность снятия с России санкций США
Глава МИД РФ Сергей Лавров на вопрос РИА Новости о перспективах снятия американских санкций по итогам переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T21:27:00+03:00
2025-08-15T21:27:00+03:00
2025-08-15T21:40:00+03:00
россия
в мире
сша
аляска
сергей лавров
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска), 15 авг – РИА Новости, Сергей Попов, Алексей Алексеев. Глава МИД РФ Сергей Лавров на вопрос РИА Новости о перспективах снятия американских санкций по итогам переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что с кого-то ограничения снимут."С кого-то снимут обязательно, это точно", - сказал Лавров.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250815/peregovory-2035635111.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, сша, аляска, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
Россия, В мире, США, Аляска, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Лавров оценил вероятность снятия с России санкций США
Лавров заявил, что есть вероятность снятия с РФ санкций США