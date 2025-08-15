https://ria.ru/20250815/lavrov-2035432323.html

Лавров ответил на вопрос о волнении перед встречей Путина и Трампа

Лавров ответил на вопрос о волнении перед встречей Путина и Трампа

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что не волнуется перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.Журналист спросил у министра, ощущает ли он мандраж перед важным событием."А что это такое?" — ответил Лавров. Саммит России и СШАКак сообщал представитель Кремля Юрий Ушаков, Путин и Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Помимо министра иностранных дел Сергея Лаврова и помощника президента России по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова, делегацию Москвы на саммите представят также глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Лидеры обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.

