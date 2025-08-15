https://ria.ru/20250815/kuveyt-2035655635.html

В Кувейте за неделю из-за суррогатного алкоголя умерли 23 человека

2025-08-15T23:13:00+03:00

в мире

кувейт

ДУБАЙ, 15 авг - РИА Новости. Двадцать три человека умерли за одну неделю в Кувейте в результате употребления суррогатных алкогольных напитков, сообщает министерство здравоохранения страны. "Число случаев отравления в результате употребления алкогольных напитков, содержащих метанол, возросло до 160, включая 23 с летальным исходом", - говорится в заявлении минздрава Кувейта в соцсети Х. Согласно заявлению, большинство пострадавших являются выходцами из "азиатских стран". Большая часть пострадавших находятся в реанимации. Ранее министерство здравоохранения Кувейта сообщало о 63 случаях отравления алкоголем с содержанием метанола и 13 погибших с прошлой субботы. В Кувейте запрещено продавать алкоголь и употреблять его в публичных местах.

