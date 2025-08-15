https://ria.ru/20250815/kursk-2035561862.html
В Курске при атаке беспилотника получили повреждения несколько жилых домов
КУРСК, 15 авг - РИА Новости. После ночной атаки украинского беспилотника по Курску повреждены несколько жилых домов: в них разбиты стекла, повреждены балконы, в некоторых помещениях разрушены стены, уничтожена мебель, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Хинштейн сообщал, что украинский беспилотник атаковал дом в Курске , начался пожар, погибла женщина, 12 человек пострадали. По данным главы региона, повреждено 11 домов и 50 автомобилей. Как передает корреспондент РИА Новости, в квартирах выбиты окна и оконные рамы, посечен фасад, разрушены балконы, в некоторых квартирах уничтожена мебель, бытовая и электронная техника, а также личные вещи. На месте работают сотрудники Следственного комитета и специалисты оценочной комиссии.
