В Курске при атаке беспилотника получили повреждения несколько жилых домов
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 15.08.2025 (обновлено: 16:15 15.08.2025)
В Курске при атаке беспилотника получили повреждения несколько жилых домов
КУРСК, 15 авг - РИА Новости. После ночной атаки украинского беспилотника по Курску повреждены несколько жилых домов: в них разбиты стекла, повреждены балконы, в некоторых помещениях разрушены стены, уничтожена мебель, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Хинштейн сообщал, что украинский беспилотник атаковал дом в Курске , начался пожар, погибла женщина, 12 человек пострадали. По данным главы региона, повреждено 11 домов и 50 автомобилей. Как передает корреспондент РИА Новости, в квартирах выбиты окна и оконные рамы, посечен фасад, разрушены балконы, в некоторых квартирах уничтожена мебель, бытовая и электронная техника, а также личные вещи. На месте работают сотрудники Следственного комитета и специалисты оценочной комиссии.
КУРСК, 15 авг - РИА Новости. После ночной атаки украинского беспилотника по Курску повреждены несколько жилых домов: в них разбиты стекла, повреждены балконы, в некоторых помещениях разрушены стены, уничтожена мебель, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Хинштейн сообщал, что украинский беспилотник атаковал дом в Курске , начался пожар, погибла женщина, 12 человек пострадали. По данным главы региона, повреждено 11 домов и 50 автомобилей.
Как передает корреспондент РИА Новости, в квартирах выбиты окна и оконные рамы, посечен фасад, разрушены балконы, в некоторых квартирах уничтожена мебель, бытовая и электронная техника, а также личные вещи. На месте работают сотрудники Следственного комитета и специалисты оценочной комиссии.
