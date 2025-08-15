https://ria.ru/20250815/kursk-2035561862.html

В Курске при атаке беспилотника получили повреждения несколько жилых домов

В Курске при атаке беспилотника получили повреждения несколько жилых домов - РИА Новости, 15.08.2025

В Курске при атаке беспилотника получили повреждения несколько жилых домов

После ночной атаки украинского беспилотника по Курску повреждены несколько жилых домов: в них разбиты стекла, повреждены балконы, в некоторых помещениях... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T14:49:00+03:00

2025-08-15T14:49:00+03:00

2025-08-15T16:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курск

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035482485_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_18043f183a533ac738308b56d20bef79.jpg

КУРСК, 15 авг - РИА Новости. После ночной атаки украинского беспилотника по Курску повреждены несколько жилых домов: в них разбиты стекла, повреждены балконы, в некоторых помещениях разрушены стены, уничтожена мебель, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Хинштейн сообщал, что украинский беспилотник атаковал дом в Курске , начался пожар, погибла женщина, 12 человек пострадали. По данным главы региона, повреждено 11 домов и 50 автомобилей. Как передает корреспондент РИА Новости, в квартирах выбиты окна и оконные рамы, посечен фасад, разрушены балконы, в некоторых квартирах уничтожена мебель, бытовая и электронная техника, а также личные вещи. На месте работают сотрудники Следственного комитета и специалисты оценочной комиссии.

https://ria.ru/20250815/kursk-2035478275.html

курск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курск, вооруженные силы украины