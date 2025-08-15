https://ria.ru/20250815/kursk-2035494554.html
После атаки ВСУ на Курск, при которой погибла женщина, завели дело
После атаки ВСУ на Курск, при которой погибла женщина, завели дело - РИА Новости, 15.08.2025
После атаки ВСУ на Курск, при которой погибла женщина, завели дело
Уголовное дело о теракте возбуждено по факту атаки ВСУ на Курск, в результате которой одна женщина погибла, 17 человек пострадали, сообщила официальный... РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту атаки ВСУ на Курск, в результате которой одна женщина погибла, 17 человек пострадали, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ) в связи с атакой вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в Курской области", - сказала она.Петренко добавила, что 15 августа представители украинских вооруженных формирований атаковали объекты жилого сектора и иной гражданской инфраструктуры Курска. В результате погибла мирная жительница, еще 17 граждан получили ранения, повреждены жилые дома, здание школы."В рамках уголовного дела устанавливаются военнослужащие вооруженных формирований Украины, выполнявшие преступные приказы о совершении указанных террористических актов, а также командиры, отдавшие их", - заключила Петренко.
