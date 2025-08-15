Рейтинг@Mail.ru
После атаки ВСУ на Курск, при которой погибла женщина, завели дело - РИА Новости, 15.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 15.08.2025 (обновлено: 12:52 15.08.2025)
После атаки ВСУ на Курск, при которой погибла женщина, завели дело
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
курск
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту атаки ВСУ на Курск, в результате которой одна женщина погибла, 17 человек пострадали, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ) в связи с атакой вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в Курской области", - сказала она.Петренко добавила, что 15 августа представители украинских вооруженных формирований атаковали объекты жилого сектора и иной гражданской инфраструктуры Курска. В результате погибла мирная жительница, еще 17 граждан получили ранения, повреждены жилые дома, здание школы."В рамках уголовного дела устанавливаются военнослужащие вооруженных формирований Украины, выполнявшие преступные приказы о совершении указанных террористических актов, а также командиры, отдавшие их", - заключила Петренко.
россия, вооруженные силы украины, курск, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курск, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Евгений Сухоруков | Перейти в медиабанкПоследствия атаки беспилотника на жилой дом в Курске
Последствия атаки беспилотника на жилой дом в Курске - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Евгений Сухоруков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту атаки ВСУ на Курск, в результате которой одна женщина погибла, 17 человек пострадали, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ) в связи с атакой вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в Курской области", - сказала она.
Петренко добавила, что 15 августа представители украинских вооруженных формирований атаковали объекты жилого сектора и иной гражданской инфраструктуры Курска. В результате погибла мирная жительница, еще 17 граждан получили ранения, повреждены жилые дома, здание школы.
"В рамках уголовного дела устанавливаются военнослужащие вооруженных формирований Украины, выполнявшие преступные приказы о совершении указанных террористических актов, а также командиры, отдавшие их", - заключила Петренко.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКурскПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
