https://ria.ru/20250815/kursk-2035494554.html

После атаки ВСУ на Курск, при которой погибла женщина, завели дело

После атаки ВСУ на Курск, при которой погибла женщина, завели дело - РИА Новости, 15.08.2025

После атаки ВСУ на Курск, при которой погибла женщина, завели дело

Уголовное дело о теракте возбуждено по факту атаки ВСУ на Курск, в результате которой одна женщина погибла, 17 человек пострадали, сообщила официальный... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T12:50:00+03:00

2025-08-15T12:50:00+03:00

2025-08-15T12:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

курск

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035482485_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_18043f183a533ac738308b56d20bef79.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту атаки ВСУ на Курск, в результате которой одна женщина погибла, 17 человек пострадали, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ) в связи с атакой вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в Курской области", - сказала она.Петренко добавила, что 15 августа представители украинских вооруженных формирований атаковали объекты жилого сектора и иной гражданской инфраструктуры Курска. В результате погибла мирная жительница, еще 17 граждан получили ранения, повреждены жилые дома, здание школы."В рамках уголовного дела устанавливаются военнослужащие вооруженных формирований Украины, выполнявшие преступные приказы о совершении указанных террористических актов, а также командиры, отдавшие их", - заключила Петренко.

https://ria.ru/20250815/kursk-2035478275.html

россия

курск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, курск, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)