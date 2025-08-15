https://ria.ru/20250815/kursk-2035478275.html

Сосед женщины, погибшей в Курске при ударе ВСУ, рассказал о ее семье

Сосед женщины, погибшей в Курске при ударе ВСУ, рассказал о ее семье - РИА Новости, 15.08.2025

Сосед женщины, погибшей в Курске при ударе ВСУ, рассказал о ее семье

15.08.2025

КУРСК, 15 авг - РИА Новости. Двое несовершеннолетних детей остались у погибшей в результате ночной атаки БПЛА ВСУ по Курску женщины, ее супруг находится в шоковом состоянии, рассказал РИА Новости сосед семьи Владимир Хроменков. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что украинский беспилотник атаковал дом в Курске, начался пожар, погибла женщина, ещё шесть человек ранены. Позже он сообщил, что число пострадавших увеличилось до 12, среди них есть ребенок. "Там супругу убило... Девочка стоит, говорит: "Маму убило". И он (муж - ред.) идёт... Муж, конечно, в шоке, психологи с ним работали... И девочки такие хорошие, одна на рояле играет, поет. Такие, не баловные, ничего... Одна, наверное, в 10-м классе, другая в пятом", - рассказал агентству сосед погибшей Владимир Хроменков. Дочь Хроменкова рассказала, что после атаки украинского беспилотника ее отца взрывной волной сбросило с кровати. "Он спал здесь в спальне. Как раз его взрывной волной сбросило на пол. Дверь переклинило, он не мог открыть, и пошло сильное задымление, он уже задыхался. Но пожарные шли с первых этажей, поэтому дверь взломали, и ему повезло", - рассказала дочь пострадавшего Ольга.

