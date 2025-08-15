Рейтинг@Mail.ru
Сосед женщины, погибшей в Курске при ударе ВСУ, рассказал о ее семье - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/kursk-2035478275.html
Сосед женщины, погибшей в Курске при ударе ВСУ, рассказал о ее семье
Сосед женщины, погибшей в Курске при ударе ВСУ, рассказал о ее семье - РИА Новости, 15.08.2025
Сосед женщины, погибшей в Курске при ударе ВСУ, рассказал о ее семье
Двое несовершеннолетних детей остались у погибшей в результате ночной атаки БПЛА ВСУ по Курску женщины, ее супруг находится в шоковом состоянии, рассказал РИА... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T11:34:00+03:00
2025-08-15T11:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курск
курская область
владимир хроменков
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035470334_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7aba6fa1d99240d26b2f0832739aefbf.jpg
КУРСК, 15 авг - РИА Новости. Двое несовершеннолетних детей остались у погибшей в результате ночной атаки БПЛА ВСУ по Курску женщины, ее супруг находится в шоковом состоянии, рассказал РИА Новости сосед семьи Владимир Хроменков. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что украинский беспилотник атаковал дом в Курске, начался пожар, погибла женщина, ещё шесть человек ранены. Позже он сообщил, что число пострадавших увеличилось до 12, среди них есть ребенок. "Там супругу убило... Девочка стоит, говорит: "Маму убило". И он (муж - ред.) идёт... Муж, конечно, в шоке, психологи с ним работали... И девочки такие хорошие, одна на рояле играет, поет. Такие, не баловные, ничего... Одна, наверное, в 10-м классе, другая в пятом", - рассказал агентству сосед погибшей Владимир Хроменков. Дочь Хроменкова рассказала, что после атаки украинского беспилотника ее отца взрывной волной сбросило с кровати. "Он спал здесь в спальне. Как раз его взрывной волной сбросило на пол. Дверь переклинило, он не мог открыть, и пошло сильное задымление, он уже задыхался. Но пожарные шли с первых этажей, поэтому дверь взломали, и ему повезло", - рассказала дочь пострадавшего Ольга.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курск
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия ночной атаки ВСУ на Курск
Количество пострадавших при ночной атаке БПЛА ВСУ на Курск увеличилось до 12, девять из них находятся в областной больнице, сообщил Хинштейн.
2025-08-15T11:34
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035470334_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5c413307dd91a969a2a65cfb9bcb740e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курск, курская область, владимир хроменков, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курск, Курская область, Владимир Хроменков, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Сосед женщины, погибшей в Курске при ударе ВСУ, рассказал о ее семье

Сосед погибшей при атаке на Курск дрона ВСУ женщины рассказал о её детях и муже

Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 15 авг - РИА Новости. Двое несовершеннолетних детей остались у погибшей в результате ночной атаки БПЛА ВСУ по Курску женщины, ее супруг находится в шоковом состоянии, рассказал РИА Новости сосед семьи Владимир Хроменков.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что украинский беспилотник атаковал дом в Курске, начался пожар, погибла женщина, ещё шесть человек ранены. Позже он сообщил, что число пострадавших увеличилось до 12, среди них есть ребенок.
«
"Там супругу убило... Девочка стоит, говорит: "Маму убило". И он (муж - ред.) идёт... Муж, конечно, в шоке, психологи с ним работали... И девочки такие хорошие, одна на рояле играет, поет. Такие, не баловные, ничего... Одна, наверное, в 10-м классе, другая в пятом", - рассказал агентству сосед погибшей Владимир Хроменков.
Дочь Хроменкова рассказала, что после атаки украинского беспилотника ее отца взрывной волной сбросило с кровати. "Он спал здесь в спальне. Как раз его взрывной волной сбросило на пол. Дверь переклинило, он не мог открыть, и пошло сильное задымление, он уже задыхался. Но пожарные шли с первых этажей, поэтому дверь взломали, и ему повезло", - рассказала дочь пострадавшего Ольга.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурскКурская областьВладимир ХроменковАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала