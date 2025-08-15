https://ria.ru/20250815/krasnogorsk-2035594171.html

В Красногорске площадь пожара в доме достигла 600 квадратных метров

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Площадь пожара в доме в Красногорске составляет более 600 квадратных метров, сообщает прокуратура Московской области. Ранее представитель экстренных служб рассказывал РИА Новости, что здание загорелось рядом с домом народного артиста России Филиппа Киркорова в коттеджном посёлке "Береста" в Мякининской пойме в подмосковном Красногорске, информация о пострадавших уточняется. По данным регионального главка МЧС России, горят мансарда и кровля строящегося дома. На месте работают 20 человек и четыре единицы техники. "Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара на территории частного домовладения в городском округе Красногорск. Сегодня примерно в 15.50 поступило сообщение о возгорании на территории частного домовладения в коттеджном поселке "Береста" в городском округе Красногорск. В настоящий момент идёт тушение пожара, площадь возгорания составляет более 600 квадратных метров", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Кроме того, после ликвидации возгорания Красногорская городская прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего. Отмечается, что точные выводы о причинах возгорания будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы.

