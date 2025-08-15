Рейтинг@Mail.ru
От уборщицы до королевы: как Каролина Лакруа обманула всю Европу
21:18 15.08.2025
От уборщицы до королевы: как Каролина Лакруа обманула всю Европу
От уборщицы до королевы: как Каролина Лакруа обманула всю Европу
От уборщицы до королевы: как Каролина Лакруа обманула всю Европу

© Public domainКаролина Лакруа
Каролина Лакруа - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Public domain
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В дешевом борделе на окраине Парижа юная Бланш Делакруа, дочь уборщика и бывшая барменша, принимает "особого гостя" — 65-летнего короля Бельгии Леопольда II. Через год она уже живет в его дворцах, тратит миллионы на платья и получает титул баронессы.
А спустя десять лет Бельгия возненавидела ее. "Королева Конго", как прозвали выскочку в народе, нажила состояние на крови миллионов африканцев. В чем секрет успеха, который шокирует даже спустя века?

Унизительное начало

В парижский бордель "Мадемуазель Клод" юная Каролина Лакруа попала в 1895-м. Первый любовник Антуан Дюррье продал ее сюда за гроши. Но спустя всего четыре года ее жизнь круто изменилась.
В дверях притона стояли три фигуры: двое — "оценщики товара", третий — седой старик с окладистой бородой.
"Ваше Величество Оскар!" — в реверансе произносит девушка. Старик весело хохочет. Так начался роман, который всколыхнул всю Европу и оставит неизгладимый след в истории.
© Getty Images / cluЛеопольд II
Леопольд II - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Getty Images / clu
Леопольд II

Любовь на костях Конго

Леопольд II — не просто король Бельгии. Он — владелец Свободного государства Конго, колонии, превращенной в плантацию смерти и страданий. Его правление — это эпоха беспрецедентного насилия и геноцида.
Около десяти миллионов африканцев погибло от жестокого режима: за невыполнение норм по сбору каучука рабочим отрубали руки.
© Public domainКонголезские рабы
Конголезские рабы - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Public domain
Конголезские рабы
Тем временем, в Париже Каролина примеряет колье стоимостью в три миллиона франков — сумму, равную годовому заработку трех тысяч рабочих Конго. Поезд в Брюссель задерживали по приказу короля — чтобы возлюбленная успела навести марафет.
© Public domainОткрытка с изображением Каролины Лакруа и Леопольда II
Открытка с изображением Каролины Лакруа и Леопольда II - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Public domain
Открытка с изображением Каролины Лакруа и Леопольда II

Игра с огнем

За блеском роскошных вечеринок и дорогих платьев скрывается темная сторона их отношений. Каролина ведет двойную жизнь. Тайные встречи с Антуаном Дюррье в спальне, пока король спит.
Слуги по-воровски звонят в колокольчики, предупреждая о приближении его величества. Электрические звонки, спрятанные под обоями, создают систему оповещения, достойную шпионского романа.
© Public domainКаролина Лакруа
Каролина Лакруа - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Public domain
Каролина Лакруа
В 1909-м, на смертном одре, Леопольд подписывает завещание, которое потрясет общество. Дочери-принцессе— замок и пятьдесят тысяч франков. Каролине — виллы, акции в Конго и сто миллионов франков.
"Он отдал ей награбленное у целого континента", — шипят газеты, осуждая этот акт, который превращает Каролину из любовницы в главную наследницу кровавого богатства.
© Public domainКаролина Лакруа с детьми
Каролина Лакруа с детьми - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Public domain
Каролина Лакруа с детьми

Проклятие крови

В 1914-м семилетний Филипп, сын Каролины, умирает от загадочной болезни. Мальчик родился с культей вместо правой руки — точь-в-точь как у покалеченных конголезцев. Эта жуткая ирония становится поводом для слухов и обвинений.
"Божья кара!" — кричат журналисты. Карикатуры того времени изображают Леопольда в аду, где демоны отрубают ему руки, а Каролина тонет в реке из бриллиантов.

Закат королевы без королевства

Последние тридцать лет Каролина провела затворницей на своей вилле в Камбо-ле-Бен. Она ушла от мира, пытаясь унять демонов прошлого.
Сжигает письма Леопольда, прячет лицо под вуалью при виде фотографов, не желая показывать миру свою боль и стыд. Перед смертью в 1948-м шепчет: "Я не хотела знать, откуда деньги…", признавая, что не смогла или не захотела видеть истинную цену своего богатства.
CC BY-SA 4.0 / Pierre-Yves Beaudouin / Père-Lachaise - Division 94 - Delacroix-Vaughan 01Могила Каролины Лакруа
Могила Каролины Лакруа - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
CC BY-SA 4.0 / Pierre-Yves Beaudouin / Père-Lachaise - Division 94 - Delacroix-Vaughan 01
Могила Каролины Лакруа

Эпилог

Ее внуки до сих пор живут в Европе, носят титулы и никогда не посещают Конго — землю, которой "обязаны" своим богатством. В музее Брюсселя хранятся архивные фотографии: с одной стороны — изувеченные африканцы, с другой — Каролина в платье за двести тысяч франков. Две стороны одной медали.
В 2020-м активисты потребовали убрать имя Каролины с виллы Леопольда, обосновывая: "Она — соучастница геноцида". Но особняк стоит до сих пор. Как и десять миллионов неотомщенные призраков, чьи голоса еще долго будут отзываться эхом далеких лет.
© Getty Images / Jean-Christophe GuillaumeСтатуя Леопольда II в Арлоне, облитая краской
Статуя Леопольда II в Арлоне, облитая краской - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Getty Images / Jean-Christophe Guillaume
Статуя Леопольда II в Арлоне, облитая краской
 
 
 
