Президент Южной Кореи призвал уважать строй КНДР
СЕУЛ, 15 авг - РИА Новости. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в своей праздничной речи по случаю 80-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства заявил, что Сеул уважает и признаёт существующую в КНДР систему, призывая Пхеньян к восстановлению доверия, сообщила президентская администрация. "Север и Юг - не враги. Мы определили, что наши особые отношения - это процесс, где мы стремимся к мирному объединению, уважая и признавая при этом системы друг друга... Этот дух проходит красной нитью через все межкорейские договорённости", - заявил Ли Чжэ Мён, полный текст его речи предоставила журналистам президентская администрация. Президент подчеркнул, что "правительство будет уважать эти договорённости и сразу выполнять те, которые (в будущем) возможны". В 80-ю годовщину освобождения Кореи в большом зале Седжонского культурного центра в Сеуле прошла церемония с участием патриотов и семей независимых деятелей, руководителей основных государственных органов, лидеров политических партий, представителей религиозных объединений, дипломатического корпуса, правительства и администрации президента, а также широкой общественности, включая граждан и студентов.
