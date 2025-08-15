Рейтинг@Mail.ru
Президент Южной Кореи призвал уважать строй КНДР - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/koreya-2035462432.html
Президент Южной Кореи призвал уважать строй КНДР
Президент Южной Кореи призвал уважать строй КНДР - РИА Новости, 15.08.2025
Президент Южной Кореи призвал уважать строй КНДР
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в своей праздничной речи по случаю 80-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства заявил, что Сеул... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T10:26:00+03:00
2025-08-15T10:26:00+03:00
в мире
сеул
южная корея
кндр (северная корея)
ли чжэ мен
корейский полуостров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_172685d5cd6b2e696b1a0f33e65edef9.jpg
СЕУЛ, 15 авг - РИА Новости. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в своей праздничной речи по случаю 80-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства заявил, что Сеул уважает и признаёт существующую в КНДР систему, призывая Пхеньян к восстановлению доверия, сообщила президентская администрация. "Север и Юг - не враги. Мы определили, что наши особые отношения - это процесс, где мы стремимся к мирному объединению, уважая и признавая при этом системы друг друга... Этот дух проходит красной нитью через все межкорейские договорённости", - заявил Ли Чжэ Мён, полный текст его речи предоставила журналистам президентская администрация. Президент подчеркнул, что "правительство будет уважать эти договорённости и сразу выполнять те, которые (в будущем) возможны". В 80-ю годовщину освобождения Кореи в большом зале Седжонского культурного центра в Сеуле прошла церемония с участием патриотов и семей независимых деятелей, руководителей основных государственных органов, лидеров политических партий, представителей религиозных объединений, дипломатического корпуса, правительства и администрации президента, а также широкой общественности, включая граждан и студентов.
https://ria.ru/20250603/koreya-2020742566.html
сеул
южная корея
кндр (северная корея)
корейский полуостров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_deb53c910f68a9a3443917b32e577206.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сеул, южная корея, кндр (северная корея), ли чжэ мен, корейский полуостров
В мире, Сеул, Южная Корея, КНДР (Северная Корея), Ли Чжэ Мен, Корейский полуостров
Президент Южной Кореи призвал уважать строй КНДР

Президент Ли Чжэ Мён: Сеул уважает и признаёт существующую в КНДР систему

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаг Республики Корея. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕУЛ, 15 авг - РИА Новости. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в своей праздничной речи по случаю 80-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства заявил, что Сеул уважает и признаёт существующую в КНДР систему, призывая Пхеньян к восстановлению доверия, сообщила президентская администрация.
"Север и Юг - не враги. Мы определили, что наши особые отношения - это процесс, где мы стремимся к мирному объединению, уважая и признавая при этом системы друг друга... Этот дух проходит красной нитью через все межкорейские договорённости", - заявил Ли Чжэ Мён, полный текст его речи предоставила журналистам президентская администрация.
Президент подчеркнул, что "правительство будет уважать эти договорённости и сразу выполнять те, которые (в будущем) возможны".
В 80-ю годовщину освобождения Кореи в большом зале Седжонского культурного центра в Сеуле прошла церемония с участием патриотов и семей независимых деятелей, руководителей основных государственных органов, лидеров политических партий, представителей религиозных объединений, дипломатического корпуса, правительства и администрации президента, а также широкой общественности, включая граждан и студентов.
Ли Чжэ Мён - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Избранный президент Южной Кореи пообещал наладить диалог с КНДР
3 июня, 20:19
 
В миреСеулЮжная КореяКНДР (Северная Корея)Ли Чжэ МенКорейский полуостров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала