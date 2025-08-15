Рейтинг@Mail.ru
Делегации Госдумы и Минкультуры посетили праздничный концерт в КНДР - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:11 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/kontsert-2035430617.html
Делегации Госдумы и Минкультуры посетили праздничный концерт в КНДР
Делегации Госдумы и Минкультуры посетили праздничный концерт в КНДР - РИА Новости, 15.08.2025
Делегации Госдумы и Минкультуры посетили праздничный концерт в КНДР
Делегации Государственной думы и министерства культуры России приняли участие в торжественном художественном концерте по случаю 80-летия освобождения Кореи,... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T06:11:00+03:00
2025-08-15T06:11:00+03:00
россия
кндр (северная корея)
пхеньян
ким чен ын
вячеслав володин
александр мацегора
госдума рф
красная звезда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/06/1552990635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc423f681d15ba442873699c2f790ad3.jpg
СЕУЛ, 15 авг - РИА Новости. Делегации Государственной думы и министерства культуры России приняли участие в торжественном художественном концерте по случаю 80-летия освобождения Кореи, который прошёл в четверг на площади Триумфальных ворот в Пхеньяне, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Как сообщает агентство, концерт посетили лидер КНДР Ким Чен Ын и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, который находится с визитом в КНДР. "Когда товарищ Ким Чен Ын вместе с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным вышел на трибуну, поднялись бурные возгласы", — передаёт ЦТАК. Среди зрителей были члены Президиума Политбюро ЦК ТПК, руководители партии, правительства и вооружённых сил, представители министерств и ведомств, военнослужащие, студенты и жители Пхеньяна. Также в числе гостей были члены делегаций Госдумы и Минкультуры РФ, находящихся в Пхеньяне, чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора, сотрудники посольства. Концерт открылся показом воздушных десантников, которые с высоты 4,5 тысяч метров выполнили групповые приземления, сложные фигуры в воздухе и раскрыли парашюты с изображением красивых цветов, посвящённых истории КНДР. Один из десантников спустился с флагом КНДР, что вызвало "бурные аплодисменты". На сцене были представлены революционные и патриотические песни, в том числе произведения, напоминающие о героях антияпонской борьбы. На концерте прозвучали и номера российских исполнителей, приехавших в составе делегации Минкультуры РФ в КНДР. Их выступления, по словам ЦТАК, украсили концерт. Ранее сообщалось, что российский певец Shaman прибыл в четверг в Пхеньян вместе с делегацией министерства культуры РФ, возглавляемой заместителем министра Андреем Малышевым, для участия в мероприятиях, посвящённых 80-летию освобождения Кореи. Также в составе делегации приехали ансамбль "Красная звезда" Ракетных войск стратегического назначения Минобороны России и ансамбль Воздушно-десантных войск. "Громкими аплодисментами встречены песни, которые отразили мужество, стойкость, пламенный патриотизм и оптимизм армии и народа России, борющихся за суверенитет и достоинство страны, мир и спокойствие планеты", - сообщает ЦТАК. Праздничный вечер завершился исполнением гимна России и салютом, который "ослепительно украсил ночное небо".
https://ria.ru/20250814/shaman--2035189685.html
https://ria.ru/20250814/volodin-2035160000.html
https://ria.ru/20250815/koreya-2035426877.html
россия
кндр (северная корея)
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/06/1552990635_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_f1f2d5d37e9df5ece10faeea5c3312a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кндр (северная корея), пхеньян, ким чен ын, вячеслав володин, александр мацегора, госдума рф, красная звезда, ракетные войска стратегического назначения
Россия, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Ким Чен Ын, Вячеслав Володин, Александр Мацегора, Госдума РФ, Красная звезда, Ракетные войска стратегического назначения
Делегации Госдумы и Минкультуры посетили праздничный концерт в КНДР

Делегации Госдумы и Минкультуры России приняли участие в концерте в Пхкньяне

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР на железнодорожном вокзале
Флаги России и КНДР на железнодорожном вокзале - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Флаги России и КНДР на железнодорожном вокзале. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕУЛ, 15 авг - РИА Новости. Делегации Государственной думы и министерства культуры России приняли участие в торжественном художественном концерте по случаю 80-летия освобождения Кореи, который прошёл в четверг на площади Триумфальных ворот в Пхеньяне, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Как сообщает агентство, концерт посетили лидер КНДР Ким Чен Ын и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, который находится с визитом в КНДР.
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Shaman рассказал о выступлении в КНДР
14 августа, 10:45
"Когда товарищ Ким Чен Ын вместе с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным вышел на трибуну, поднялись бурные возгласы", — передаёт ЦТАК.
Среди зрителей были члены Президиума Политбюро ЦК ТПК, руководители партии, правительства и вооружённых сил, представители министерств и ведомств, военнослужащие, студенты и жители Пхеньяна.
Также в числе гостей были члены делегаций Госдумы и Минкультуры РФ, находящихся в Пхеньяне, чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора, сотрудники посольства.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рён Хэ во время встречи в Пхеньяне. 14 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Володин рассказал о развитии отношений России и КНДР
14 августа, 07:25
Концерт открылся показом воздушных десантников, которые с высоты 4,5 тысяч метров выполнили групповые приземления, сложные фигуры в воздухе и раскрыли парашюты с изображением красивых цветов, посвящённых истории КНДР. Один из десантников спустился с флагом КНДР, что вызвало "бурные аплодисменты".
На сцене были представлены революционные и патриотические песни, в том числе произведения, напоминающие о героях антияпонской борьбы.
На концерте прозвучали и номера российских исполнителей, приехавших в составе делегации Минкультуры РФ в КНДР. Их выступления, по словам ЦТАК, украсили концерт.
Ранее сообщалось, что российский певец Shaman прибыл в четверг в Пхеньян вместе с делегацией министерства культуры РФ, возглавляемой заместителем министра Андреем Малышевым, для участия в мероприятиях, посвящённых 80-летию освобождения Кореи.
Также в составе делегации приехали ансамбль "Красная звезда" Ракетных войск стратегического назначения Минобороны России и ансамбль Воздушно-десантных войск.
"Громкими аплодисментами встречены песни, которые отразили мужество, стойкость, пламенный патриотизм и оптимизм армии и народа России, борющихся за суверенитет и достоинство страны, мир и спокойствие планеты", - сообщает ЦТАК.
Праздничный вечер завершился исполнением гимна России и салютом, который "ослепительно украсил ночное небо".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Медведев поздравил Ким Чен Ына с юбилеем освобождения Кореи
Вчера, 04:55
 
РоссияКНДР (Северная Корея)ПхеньянКим Чен ЫнВячеслав ВолодинАлександр МацегораГосдума РФКрасная звездаРакетные войска стратегического назначения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала