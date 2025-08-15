https://ria.ru/20250815/kontsert-2035430617.html

Делегации Госдумы и Минкультуры посетили праздничный концерт в КНДР

СЕУЛ, 15 авг - РИА Новости. Делегации Государственной думы и министерства культуры России приняли участие в торжественном художественном концерте по случаю 80-летия освобождения Кореи, который прошёл в четверг на площади Триумфальных ворот в Пхеньяне, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Как сообщает агентство, концерт посетили лидер КНДР Ким Чен Ын и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, который находится с визитом в КНДР. "Когда товарищ Ким Чен Ын вместе с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным вышел на трибуну, поднялись бурные возгласы", — передаёт ЦТАК. Среди зрителей были члены Президиума Политбюро ЦК ТПК, руководители партии, правительства и вооружённых сил, представители министерств и ведомств, военнослужащие, студенты и жители Пхеньяна. Также в числе гостей были члены делегаций Госдумы и Минкультуры РФ, находящихся в Пхеньяне, чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора, сотрудники посольства. Концерт открылся показом воздушных десантников, которые с высоты 4,5 тысяч метров выполнили групповые приземления, сложные фигуры в воздухе и раскрыли парашюты с изображением красивых цветов, посвящённых истории КНДР. Один из десантников спустился с флагом КНДР, что вызвало "бурные аплодисменты". На сцене были представлены революционные и патриотические песни, в том числе произведения, напоминающие о героях антияпонской борьбы. На концерте прозвучали и номера российских исполнителей, приехавших в составе делегации Минкультуры РФ в КНДР. Их выступления, по словам ЦТАК, украсили концерт. Ранее сообщалось, что российский певец Shaman прибыл в четверг в Пхеньян вместе с делегацией министерства культуры РФ, возглавляемой заместителем министра Андреем Малышевым, для участия в мероприятиях, посвящённых 80-летию освобождения Кореи. Также в составе делегации приехали ансамбль "Красная звезда" Ракетных войск стратегического назначения Минобороны России и ансамбль Воздушно-десантных войск. "Громкими аплодисментами встречены песни, которые отразили мужество, стойкость, пламенный патриотизм и оптимизм армии и народа России, борющихся за суверенитет и достоинство страны, мир и спокойствие планеты", - сообщает ЦТАК. Праздничный вечер завершился исполнением гимна России и салютом, который "ослепительно украсил ночное небо".

