Санду взяла курс на ликвидацию Гагаузской автономии, заявили гагаузы
Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Кишиневский режим Майи Санду взял курс на ликвидацию Гагаузской автономии, потому что она мешает вступить в Румынию, заявил РИА Новости председатель культурного объединения гагаузов в Петербурге Владимир Буюклы.
"Сами молдаване в шоке от властей, почему они так себя ведут. Молдаване не понимают. А гагаузы тем более Евгению Александровну поддерживают, они против таких действий молдавских властей, чтобы так быстро взять и закрыть, без какой-либо доказательной базы. У них ничего (на Гуцул - ред.) нету. Это говорит о том, что они хотят расформировать Гагаузскую автономию и тихонечко войти в состав Румынии. И автоматом стать частью НАТО", - отметил он.
Он напомнил, что в 1994 году Гагаузия согласилась вернуться в состав Молдавии на правах автономии. В феврале 2014 года власти автономии провели плебисцит, в ходе которого 98% избирателей высказались за право выйти из состава Молдавии в случае утраты ею независимости.
"Не секрет, что Санду ведет Молдову в Румынию и НАТО, а автономия Гагаузии этому мешает", - считает он.
По словам Буюклы, большинство гагаузов выступает за нейтральный статус Молдавии.
"Но сегодня уже ведутся учения НАТО, нас активно втягивают. Так что сегодняшняя ситуация очень плохая", - считает он.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на шесть лет. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул намерены устраивать ежедневные акции в ее поддержку.
