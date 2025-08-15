Санду взяла курс на ликвидацию Гагаузской автономии, заявили гагаузы

https://ria.ru/20250815/kishinev-2035434687.html

Кишиневский режим Майи Санду взял курс на ликвидацию Гагаузской автономии, потому что она мешает вступить в Румынию, заявил РИА Новости председатель культурного РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T07:20:00+03:00

в мире

гагаузия

молдавия

румыния

майя санду

евгения гуцул

нато

задержание главы гагаузии гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981779584_0:75:2961:1740_1920x0_80_0_0_b85c38ed14db2c9d4002188c3a3fb9bc.jpg

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Кишиневский режим Майи Санду взял курс на ликвидацию Гагаузской автономии, потому что она мешает вступить в Румынию, заявил РИА Новости председатель культурного объединения гагаузов в Петербурге Владимир Буюклы. "Поддержка (башкана Гагаузии - ред.) Евгении Александровны (Гуцул, - ред.) среди гагаузов, в том числе живущих в России, очень высокая. Она лидер своего народа, причем официально избранный лидер. Поэтому Евгению Александровну любят, поддерживают", - заявил Буюклы. Он отметил, что в России ее хорошо знают и поддерживают не только гагаузы, но и многие молдаване. Они обсуждают между собой события вокруг Гуцул, переживают за нее, заверил Буюклы. В частности, у диаспоры много интернет-чатов в месенджерах, где люди выражают возмущение действиями Санду. "Сами молдаване в шоке от властей, почему они так себя ведут. Молдаване не понимают. А гагаузы тем более Евгению Александровну поддерживают, они против таких действий молдавских властей, чтобы так быстро взять и закрыть, без какой-либо доказательной базы. У них ничего (на Гуцул - ред.) нету. Это говорит о том, что они хотят расформировать Гагаузскую автономию и тихонечко войти в состав Румынии. И автоматом стать частью НАТО", - отметил он. Он напомнил, что в 1994 году Гагаузия согласилась вернуться в состав Молдавии на правах автономии. В феврале 2014 года власти автономии провели плебисцит, в ходе которого 98% избирателей высказались за право выйти из состава Молдавии в случае утраты ею независимости. "Не секрет, что Санду ведет Молдову в Румынию и НАТО, а автономия Гагаузии этому мешает", - считает он. По словам Буюклы, большинство гагаузов выступает за нейтральный статус Молдавии. "Но сегодня уже ведутся учения НАТО, нас активно втягивают. Так что сегодняшняя ситуация очень плохая", - считает он. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на шесть лет. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул намерены устраивать ежедневные акции в ее поддержку.

