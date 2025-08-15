https://ria.ru/20250815/kiev-2035583816.html

Киев готов пойти на любые военные преступления, заявил Мирошник

Киев готов пойти на любые военные преступления, заявил Мирошник

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Киев готов идти на любые военные преступления ради срыва переговорного процесса, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "В результате активизации ударов ВСУ по прифронтовым территориям за минувшие сутки (14 августа) пострадало 52 мирных жителя, из них 4 погибли. За прошедшие "предпереговорные" сутки Киев существенно увеличил число обстрелов гражданских объектов на прифронтовых российских территориях. Число прилетов со стороны ВСУ по Горловке увеличилось в три раза, по Белгородской области - вдвое", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. Среди получивших ранения мирных жителей трое несовершеннолетних, уточнил посол. "Все пострадавшие убиты или ранены в результате атак украинских беспилотников. Приведенные данные подтверждают целенаправленное обострение организованное киевским режимом в прифронтовой зоне, жертвами которого стало большое число мирных жителей. Киев всеми силами демонстрирует игнорирование международных гуманитарных норм и готовность идти на любые военные преступления ради срыва переговорного процесса, что является для него абсолютно недоступным и лишь демонстрирует истерию киевского руководства", - добавил он. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

