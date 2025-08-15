Рейтинг@Mail.ru
Киев готов пойти на любые военные преступления, заявил Мирошник - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:15 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/kiev-2035583816.html
Киев готов пойти на любые военные преступления, заявил Мирошник
Киев готов пойти на любые военные преступления, заявил Мирошник - РИА Новости, 15.08.2025
Киев готов пойти на любые военные преступления, заявил Мирошник
Киев готов идти на любые военные преступления ради срыва переговорного процесса, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T17:15:00+03:00
2025-08-15T17:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
горловка
владимир путин
дональд трамп
родион мирошник
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969648703_103:0:2928:1589_1920x0_80_0_0_d1416e053cafc056a640d27c7068ac32.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Киев готов идти на любые военные преступления ради срыва переговорного процесса, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "В результате активизации ударов ВСУ по прифронтовым территориям за минувшие сутки (14 августа) пострадало 52 мирных жителя, из них 4 погибли. За прошедшие "предпереговорные" сутки Киев существенно увеличил число обстрелов гражданских объектов на прифронтовых российских территориях. Число прилетов со стороны ВСУ по Горловке увеличилось в три раза, по Белгородской области - вдвое", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. Среди получивших ранения мирных жителей трое несовершеннолетних, уточнил посол. "Все пострадавшие убиты или ранены в результате атак украинских беспилотников. Приведенные данные подтверждают целенаправленное обострение организованное киевским режимом в прифронтовой зоне, жертвами которого стало большое число мирных жителей. Киев всеми силами демонстрирует игнорирование международных гуманитарных норм и готовность идти на любые военные преступления ради срыва переговорного процесса, что является для него абсолютно недоступным и лишь демонстрирует истерию киевского руководства", - добавил он. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
https://ria.ru/20250528/ushakov-2019556902.html
https://ria.ru/20250814/alyaska-2035127518.html
россия
киев
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969648703_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_1f239104322d40952253124bf926aed1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, горловка, владимир путин, дональд трамп, родион мирошник, вооруженные силы украины, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Горловка, Владимир Путин, Дональд Трамп, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Киев готов пойти на любые военные преступления, заявил Мирошник

Мирошник: Киев готов идти на любые военные преступления ради срыва переговоров

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Киев готов идти на любые военные преступления ради срыва переговорного процесса, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"В результате активизации ударов ВСУ по прифронтовым территориям за минувшие сутки (14 августа) пострадало 52 мирных жителя, из них 4 погибли. За прошедшие "предпереговорные" сутки Киев существенно увеличил число обстрелов гражданских объектов на прифронтовых российских территориях. Число прилетов со стороны ВСУ по Горловке увеличилось в три раза, по Белгородской области - вдвое", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Ушаков: Трампа недостаточно информируют о ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Трампа недостаточно информируют о ситуации на Украине, заявили в Кремле
28 мая, 14:23
Среди получивших ранения мирных жителей трое несовершеннолетних, уточнил посол.
"Все пострадавшие убиты или ранены в результате атак украинских беспилотников. Приведенные данные подтверждают целенаправленное обострение организованное киевским режимом в прифронтовой зоне, жертвами которого стало большое число мирных жителей. Киев всеми силами демонстрирует игнорирование международных гуманитарных норм и готовность идти на любые военные преступления ради срыва переговорного процесса, что является для него абсолютно недоступным и лишь демонстрирует истерию киевского руководства", - добавил он.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Осталось уговорить Трампа: Европа готова на все для срыва встречи на Аляске
14 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевГорловкаВладимир ПутинДональд ТрампРодион МирошникВооруженные силы УкраиныВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала