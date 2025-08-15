https://ria.ru/20250815/kiev-2035533347.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.08.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу в Киеве и Киевской области, а также еще в семи регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T15:08:00+03:00
2025-08-15T15:08:00+03:00
2025-08-15T15:22:00+03:00
киев
киевская область
украина
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Киеве и Киевской области, а также еще в семи регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса на 15.08 мск, тревога звучит в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
киев
киевская область
украина
россия
В Киеве объявили воздушную тревогу
