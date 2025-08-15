https://ria.ru/20250815/kellog-2035619638.html
Келлог хотел принять участие в саммите на Аляске, пишет CNN
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог хотел принять участие в саммите России и США на Аляске, однако его не включили в делегацию, сообщает телеканал CNN со ссылкой на европейское официальное лицо. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске в пятницу. В состав делегации от США вошли 16 человек, включая членов кабинета министров, советников и специальных представителей, однако Келлога среди них нет. "Он (Келлог - ред.) надеялся, что будет там", - заявил агентству неназванный европейский чиновник. По словам высокопоставленного чиновника из администрации Трампа, российская сторона рассматривает его как симпатизирующего Киеву, из-за чего его присутствие на саммите может оказаться "контрпродуктивным". Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах на Аляске примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
