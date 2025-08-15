В Алма-Ате задержали россиянина с более чем 300 сим-карт
В Алма-Ате задержали россиянина с оборудованием Sim-Box и более чем 300 сим-карт
© Sputnik / Абзал КалиевСотрудник Министерства внутренних дел Республики Казахстан
© Sputnik / Абзал Калиев
Читать ria.ru в
АСТАНА, 15 авг - РИА Новости. Гражданин России задержан полицией Алма-Аты с оборудованием Sim-Box и более чем тремя сотнями сим-карт, сообщает пресс-служба алма-атинской прокуратуры.
"В ходе оперативных мероприятий в квартире по улице Байтерекова у 18-летнего гражданина РФ изъят Sim-Box, более 300 сим-карт казахстанских сотовых операторов и другое оборудование. Оборудование Sim-Box широко используется в криминальных целях для массовой генерации телефонных звонков, отправки рассылок и подмены абонентских номеров", - говорится в сообщении.
В надзорном органе добавили, что по этому факту начато досудебное расследование по статье 213 уголовного кодекса Казахстана - неправомерное использование программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства. Сообщается, что по данной статье предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
В прокуратуре Алма-Аты отметили, что за 2025 год семь аналогичных дел направлено в суд, по четырем из них вынесены приговоры. "Прокуратура... призывает граждан быть внимательными и не передавать посторонним лицам данные своих банковских карт и коды доступа. При наличии информации о возможном использовании подобного оборудования сообщать в правоохранительные органы", - предупредили в надзорном органе.