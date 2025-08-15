Рейтинг@Mail.ru
В Алма-Ате задержали россиянина с более чем 300 сим-карт - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/kazakhstan-2035519935.html
В Алма-Ате задержали россиянина с более чем 300 сим-карт
В Алма-Ате задержали россиянина с более чем 300 сим-карт - РИА Новости, 15.08.2025
В Алма-Ате задержали россиянина с более чем 300 сим-карт
Гражданин России задержан полицией Алма-Аты с оборудованием Sim-Box и более чем тремя сотнями сим-карт, сообщает пресс-служба алма-атинской прокуратуры. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T14:23:00+03:00
2025-08-15T14:23:00+03:00
в мире
казахстан
алма-ата
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010806746_0:0:1332:749_1920x0_80_0_0_a1ed6dda61f92ab8a67b3c696afa89d7.jpg
АСТАНА, 15 авг - РИА Новости. Гражданин России задержан полицией Алма-Аты с оборудованием Sim-Box и более чем тремя сотнями сим-карт, сообщает пресс-служба алма-атинской прокуратуры. "В ходе оперативных мероприятий в квартире по улице Байтерекова у 18-летнего гражданина РФ изъят Sim-Box, более 300 сим-карт казахстанских сотовых операторов и другое оборудование. Оборудование Sim-Box широко используется в криминальных целях для массовой генерации телефонных звонков, отправки рассылок и подмены абонентских номеров", - говорится в сообщении. В надзорном органе добавили, что по этому факту начато досудебное расследование по статье 213 уголовного кодекса Казахстана - неправомерное использование программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства. Сообщается, что по данной статье предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. В прокуратуре Алма-Аты отметили, что за 2025 год семь аналогичных дел направлено в суд, по четырем из них вынесены приговоры. "Прокуратура... призывает граждан быть внимательными и не передавать посторонним лицам данные своих банковских карт и коды доступа. При наличии информации о возможном использовании подобного оборудования сообщать в правоохранительные органы", - предупредили в надзорном органе.
https://ria.ru/20250815/kazahstan-2035473152.html
казахстан
алма-ата
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010806746_149:0:1332:887_1920x0_80_0_0_c33a3a6f1288f23cd35c1c75b875e0ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, алма-ата, россия
В мире, Казахстан, Алма-Ата, Россия
В Алма-Ате задержали россиянина с более чем 300 сим-карт

В Алма-Ате задержали россиянина с оборудованием Sim-Box и более чем 300 сим-карт

© Sputnik / Абзал КалиевСотрудник Министерства внутренних дел Республики Казахстан
Сотрудник Министерства внутренних дел Республики Казахстан - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Sputnik / Абзал Калиев
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 15 авг - РИА Новости. Гражданин России задержан полицией Алма-Аты с оборудованием Sim-Box и более чем тремя сотнями сим-карт, сообщает пресс-служба алма-атинской прокуратуры.
"В ходе оперативных мероприятий в квартире по улице Байтерекова у 18-летнего гражданина РФ изъят Sim-Box, более 300 сим-карт казахстанских сотовых операторов и другое оборудование. Оборудование Sim-Box широко используется в криминальных целях для массовой генерации телефонных звонков, отправки рассылок и подмены абонентских номеров", - говорится в сообщении.
В надзорном органе добавили, что по этому факту начато досудебное расследование по статье 213 уголовного кодекса Казахстана - неправомерное использование программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства. Сообщается, что по данной статье предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
В прокуратуре Алма-Аты отметили, что за 2025 год семь аналогичных дел направлено в суд, по четырем из них вынесены приговоры. "Прокуратура... призывает граждан быть внимательными и не передавать посторонним лицам данные своих банковских карт и коды доступа. При наличии информации о возможном использовании подобного оборудования сообщать в правоохранительные органы", - предупредили в надзорном органе.
Водитель самосвала наехал на группу людей в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Водителя, наехавшего на людей в Новосибирске, задержали в Казахстане
Вчера, 11:10
 
В миреКазахстанАлма-АтаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала