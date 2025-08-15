https://ria.ru/20250815/kazakhstan-2035519935.html

В Алма-Ате задержали россиянина с более чем 300 сим-карт

В Алма-Ате задержали россиянина с более чем 300 сим-карт - РИА Новости, 15.08.2025

В Алма-Ате задержали россиянина с более чем 300 сим-карт

Гражданин России задержан полицией Алма-Аты с оборудованием Sim-Box и более чем тремя сотнями сим-карт, сообщает пресс-служба алма-атинской прокуратуры. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T14:23:00+03:00

2025-08-15T14:23:00+03:00

2025-08-15T14:23:00+03:00

в мире

казахстан

алма-ата

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010806746_0:0:1332:749_1920x0_80_0_0_a1ed6dda61f92ab8a67b3c696afa89d7.jpg

АСТАНА, 15 авг - РИА Новости. Гражданин России задержан полицией Алма-Аты с оборудованием Sim-Box и более чем тремя сотнями сим-карт, сообщает пресс-служба алма-атинской прокуратуры. "В ходе оперативных мероприятий в квартире по улице Байтерекова у 18-летнего гражданина РФ изъят Sim-Box, более 300 сим-карт казахстанских сотовых операторов и другое оборудование. Оборудование Sim-Box широко используется в криминальных целях для массовой генерации телефонных звонков, отправки рассылок и подмены абонентских номеров", - говорится в сообщении. В надзорном органе добавили, что по этому факту начато досудебное расследование по статье 213 уголовного кодекса Казахстана - неправомерное использование программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства. Сообщается, что по данной статье предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. В прокуратуре Алма-Аты отметили, что за 2025 год семь аналогичных дел направлено в суд, по четырем из них вынесены приговоры. "Прокуратура... призывает граждан быть внимательными и не передавать посторонним лицам данные своих банковских карт и коды доступа. При наличии информации о возможном использовании подобного оборудования сообщать в правоохранительные органы", - предупредили в надзорном органе.

https://ria.ru/20250815/kazahstan-2035473152.html

казахстан

алма-ата

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, алма-ата, россия