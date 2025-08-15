https://ria.ru/20250815/kareliya-2035470456.html
Карелия получит 5,2 млрд рублей в 2025 году на расселение аварийного жилья
Карелия получит 5,2 млрд рублей в 2025 году на расселение аварийного жилья - РИА Новости, 15.08.2025
Карелия получит 5,2 млрд рублей в 2025 году на расселение аварийного жилья
Республика Карелия стала первым регионом России, которому Фонд развития территорий одобрил заявку на финансирование нового этапа программы расселения аварийного РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Республика Карелия стала первым регионом России, которому Фонд развития территорий одобрил заявку на финансирование нового этапа программы расселения аварийного жилья по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба правительства региона. Как отмечается в сообщении, Карелией была подана заявка на предоставление опережающего финансирования на лимиты текущего года и 2026 года. На расселение аварийного жилья во всех районах в 2025 году республика получит 5,2 миллиарда рублей. Средства планируется направить, в том числе, на строительство домов в Беломорске, Петрозаводске, Питкяранте и в Суоярви. "Благодарю федеральный центр за внимание к региону. У нас стартует одна из самых масштабных программ расселения в стране. Мы к ней готовы", – привели в пресс-службе слова главы Карелии Артура Парфенчикова. Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин отметил, что программу расселения аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в Карелии завершили досрочно. Это позволило улучшить жилищные условия более 8 тысяч человек. "В новый этап программы вошли дома, признанные аварийными после 2017 года. Планируется расселить 86 тысяч квадратных метров, более 2 тысяч семей улучшат жилищные условия", – привели в пресс-службе слова Купызина. С 2025 года переселение из аварийного жилищного фонда осуществляется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Оператором программы расселения аварийного жилья выступает Фонд развития территорий.
