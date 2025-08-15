Рейтинг@Mail.ru
Карелия получит 5,2 млрд рублей в 2025 году на расселение аварийного жилья - РИА Новости, 15.08.2025
10:55 15.08.2025
Карелия получит 5,2 млрд рублей в 2025 году на расселение аварийного жилья
Карелия получит 5,2 млрд рублей в 2025 году на расселение аварийного жилья
Республика Карелия стала первым регионом России, которому Фонд развития территорий одобрил заявку на финансирование нового этапа программы расселения аварийного
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Республика Карелия стала первым регионом России, которому Фонд развития территорий одобрил заявку на финансирование нового этапа программы расселения аварийного жилья по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба правительства региона. Как отмечается в сообщении, Карелией была подана заявка на предоставление опережающего финансирования на лимиты текущего года и 2026 года. На расселение аварийного жилья во всех районах в 2025 году республика получит 5,2 миллиарда рублей. Средства планируется направить, в том числе, на строительство домов в Беломорске, Петрозаводске, Питкяранте и в Суоярви. "Благодарю федеральный центр за внимание к региону. У нас стартует одна из самых масштабных программ расселения в стране. Мы к ней готовы", – привели в пресс-службе слова главы Карелии Артура Парфенчикова. Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин отметил, что программу расселения аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в Карелии завершили досрочно. Это позволило улучшить жилищные условия более 8 тысяч человек. "В новый этап программы вошли дома, признанные аварийными после 2017 года. Планируется расселить 86 тысяч квадратных метров, более 2 тысяч семей улучшат жилищные условия", – привели в пресс-службе слова Купызина. С 2025 года переселение из аварийного жилищного фонда осуществляется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Оператором программы расселения аварийного жилья выступает Фонд развития территорий.
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Республика Карелия стала первым регионом России, которому Фонд развития территорий одобрил заявку на финансирование нового этапа программы расселения аварийного жилья по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба правительства региона.
Как отмечается в сообщении, Карелией была подана заявка на предоставление опережающего финансирования на лимиты текущего года и 2026 года. На расселение аварийного жилья во всех районах в 2025 году республика получит 5,2 миллиарда рублей. Средства планируется направить, в том числе, на строительство домов в Беломорске, Петрозаводске, Питкяранте и в Суоярви.
"Благодарю федеральный центр за внимание к региону. У нас стартует одна из самых масштабных программ расселения в стране. Мы к ней готовы", – привели в пресс-службе слова главы Карелии Артура Парфенчикова.
Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин отметил, что программу расселения аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в Карелии завершили досрочно. Это позволило улучшить жилищные условия более 8 тысяч человек. "В новый этап программы вошли дома, признанные аварийными после 2017 года. Планируется расселить 86 тысяч квадратных метров, более 2 тысяч семей улучшат жилищные условия", – привели в пресс-службе слова Купызина.
С 2025 года переселение из аварийного жилищного фонда осуществляется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Оператором программы расселения аварийного жилья выступает Фонд развития территорий.
 
