https://ria.ru/20250815/kamchatka-2035503586.html
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,5
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,5 - РИА Новости, 15.08.2025
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,5
Афтершок магнитудой 6,5 зафиксирован в 13.11 мск на Камчатке на расстоянии 97 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T13:25:00+03:00
2025-08-15T13:25:00+03:00
2025-08-15T13:51:00+03:00
камчатка
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия
петропавловск-камчатский
евразия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Афтершок магнитудой 6,5 зафиксирован в 13.11 мск на Камчатке на расстоянии 97 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН."Расстояние от ПК: 97. Глубина (км): 48.0. Магнитуда: 6,5", - сообщается в Telegram-канале филиала.Как сообщается, эпицентр находился на расстоянии 97 километров от Петропавловска-Камчатского, в населенных пунктах ощущались толчки до 5 баллов.Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Последнее сильное извержение началось 31 июля после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту от пяти до 12 километров. В населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа выпал пепел.
https://ria.ru/20250730/zemletryaseniya-2032378449.html
камчатка
петропавловск-камчатский
евразия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия, петропавловск-камчатский, евразия
Камчатка, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Евразия
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,5
Афтершок магнитудой 6,5 зафиксировали в 97 км от Петропавловска-Камчатского