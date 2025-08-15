Рейтинг@Mail.ru
13:25 15.08.2025 (обновлено: 13:51 15.08.2025)
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,5
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,5
Афтершок магнитудой 6,5 зафиксирован в 13.11 мск на Камчатке на расстоянии 97 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Афтершок магнитудой 6,5 зафиксирован в 13.11 мск на Камчатке на расстоянии 97 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН."Расстояние от ПК: 97. Глубина (км): 48.0. Магнитуда: 6,5", - сообщается в Telegram-канале филиала.Как сообщается, эпицентр находился на расстоянии 97 километров от Петропавловска-Камчатского, в населенных пунктах ощущались толчки до 5 баллов.Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Последнее сильное извержение началось 31 июля после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту от пяти до 12 километров. В населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа выпал пепел.
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,5

Афтершок магнитудой 6,5 зафиксировали в 97 км от Петропавловска-Камчатского

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Афтершок магнитудой 6,5 зафиксирован в 13.11 мск на Камчатке на расстоянии 97 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.
"Расстояние от ПК: 97. Глубина (км): 48.0. Магнитуда: 6,5", - сообщается в Telegram-канале филиала.
Как сообщается, эпицентр находился на расстоянии 97 километров от Петропавловска-Камчатского, в населенных пунктах ощущались толчки до 5 баллов.
Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Последнее сильное извержение началось 31 июля после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту от пяти до 12 километров. В населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа выпал пепел.
Последствия землетрясения в Северо-Курильске, 30 июля 2025 года - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Крупные землетрясения в России в 2020-2025 годах
30 июля, 14:48
 
