На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,5

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Афтершок магнитудой 6,5 зафиксирован в 13.11 мск на Камчатке на расстоянии 97 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН."Расстояние от ПК: 97. Глубина (км): 48.0. Магнитуда: 6,5", - сообщается в Telegram-канале филиала.Как сообщается, эпицентр находился на расстоянии 97 километров от Петропавловска-Камчатского, в населенных пунктах ощущались толчки до 5 баллов.Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Последнее сильное извержение началось 31 июля после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту от пяти до 12 километров. В населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа выпал пепел.

