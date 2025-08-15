Рейтинг@Mail.ru
02:39 15.08.2025 (обновлено: 02:43 15.08.2025)
У побережья Камчатки зафиксировали новое землетрясение
петропавловск-камчатский
тихий океан
камчатка
российская академия наук
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг - РИА Новости. Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5.0 в 296 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. "23.12.34 UTC (15 августа в 11.12 по местному времени, 02.12 мск – ред.) с эпицентром в точке 50.4199 градусов северной широты, 158.1116 градусов восточной долготы, на глубине 42,2 километра", - уточнили ученые. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в населенных пунктах полуострова толчки не ощущались, отметили специалисты. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
петропавловск-камчатский, тихий океан, камчатка, российская академия наук
Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Камчатка, Российская академия наук
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг - РИА Новости. Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5.0 в 296 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
"23.12.34 UTC (15 августа в 11.12 по местному времени, 02.12 мск – ред.) с эпицентром в точке 50.4199 градусов северной широты, 158.1116 градусов восточной долготы, на глубине 42,2 километра", - уточнили ученые.
Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в населенных пунктах полуострова толчки не ощущались, отметили специалисты.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
Сейсмологи предупредили об афтершоках в Петропавловске-Камчатском
18 августа 2024, 02:01
 
Петропавловск-КамчатскийТихий океанКамчаткаРоссийская академия наук
 
 
