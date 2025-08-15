https://ria.ru/20250815/kamchatka-2035420007.html

У побережья Камчатки зафиксировали новое землетрясение

У побережья Камчатки зафиксировали новое землетрясение - РИА Новости, 15.08.2025

У побережья Камчатки зафиксировали новое землетрясение

15.08.2025 - Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5.0 в 296 километрах от Петропавловска-Камчатского

петропавловск-камчатский

тихий океан

камчатка

российская академия наук

П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг - РИА Новости. Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5.0 в 296 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. "23.12.34 UTC (15 августа в 11.12 по местному времени, 02.12 мск – ред.) с эпицентром в точке 50.4199 градусов северной широты, 158.1116 градусов восточной долготы, на глубине 42,2 километра", - уточнили ученые. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в населенных пунктах полуострова толчки не ощущались, отметили специалисты. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.

петропавловск-камчатский

тихий океан

камчатка

Новости

