У побережья Камчатки зафиксировали новое землетрясение
У побережья Камчатки зафиксировали новое землетрясение
У побережья Камчатки зафиксировали новое землетрясение
Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5.0 в 296 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T02:39:00+03:00
2025-08-15T02:39:00+03:00
2025-08-15T02:43:00+03:00
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг - РИА Новости. Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5.0 в 296 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. "23.12.34 UTC (15 августа в 11.12 по местному времени, 02.12 мск – ред.) с эпицентром в точке 50.4199 градусов северной широты, 158.1116 градусов восточной долготы, на глубине 42,2 километра", - уточнили ученые. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в населенных пунктах полуострова толчки не ощущались, отметили специалисты. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
У побережья Камчатки зафиксировали новое землетрясение
