В Подмосковье завели дело на женщину, жестоко избившую дочку

СК завел дело на женщину, жестоко избившую дочку у подъезда дома в Балашихе
Женщина у подъезда дома в Балашихе наносит удары девочке по голове. Кадры видео
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Уголовное дело завели на женщину, жестоко избившую у подъезда дома в Балашихе вовремя не вернувшуюся дочку, сообщили в подмосковном главке СК РФ.
"По информации СМИ возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий, совершенных в отношении 8-летней девочки её матерью (ст. 156 УК РФ - Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)" - сказали в ведомстве.
Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили, что установили личность женщины, которая у подъезда дома в Балашихе избивала дочку, потому что долго ее искала.
Инцидент в Балашихе попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах женщина применяет физическое насилие над ребенком сначала у входа в подъезд. Она неоднократно бьет ее по лицу, голове, хватает за волосы, наносит удар телефоном по лбу. От очередного удара по лицу девочка ударяется о стену, после чего хватается за лицо и начинает сильно плакать. Женщина продолжает ругать ребенка за то, что она уже час ее ищет, и нецензурно выражается.