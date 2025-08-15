https://ria.ru/20250815/iran-2035463834.html
Мишустин назвал число иранских студентов, обучающихся в России
Мишустин назвал число иранских студентов, обучающихся в России
Мишустин назвал число иранских студентов, обучающихся в России
Более 9 тысяч иранских студентов обучаются в вузах России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.08.2025
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - РИА Новости. Более 9 тысяч иранских студентов обучаются в вузах России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммедом Резой Арефом на полях заседания Евразийского межправительственного совета в Киргизии. "Мы искренне заинтересованы в развитии культурно-гуманитарных связей, в российских вузах, напомню, обучаются более 9 тысяч иранских студентов", - сказал Мишустин на встрече.
Мишустин назвал число иранских студентов, обучающихся в России
Мишустин: более 9 тысяч иранских студентов обучаются в вузах России