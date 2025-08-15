Минюст расширил реестр иностранных агентов

Рейтинг@Mail.ru
17:16 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов объединение "Револьт-центр"**, видеоблогера и публициста Марка Солонина*, бывшего священника Иоанна Курмоярова*, следует из соответствующей базы ведомства. "Пятнадцатого августа в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены М.Я. Кротов*, И.В. Курмояров*, И.П. Рудников*, М.С. Солонин*, а также объединение "Револьт-Центр"**, - говорится в сообщении.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России** Организация, признанная иноагентом в России
общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), иноагенты
Общество, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), иноагенты
Здание министерства юстиции РФ
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов объединение "Револьт-центр"**, видеоблогера и публициста Марка Солонина*, бывшего священника Иоанна Курмоярова*, следует из соответствующей базы ведомства.
"Пятнадцатого августа в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены М.Я. Кротов*, И.В. Курмояров*, И.П. Рудников*, М.С. Солонин*, а также объединение "Револьт-Центр"**, - говорится в сообщении.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
** Организация, признанная иноагентом в России
Общество Россия Министерство юстиции РФ (Минюст России) иноагенты
 
 
