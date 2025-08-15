https://ria.ru/20250815/inoagenty-2035584300.html
Минюст расширил реестр иностранных агентов
Минюст расширил реестр иностранных агентов - РИА Новости, 15.08.2025
Минюст расширил реестр иностранных агентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов объединение "Револьт-центр"**, видеоблогера и публициста Марка Солонина*, бывшего священника... РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов объединение "Револьт-центр"**, видеоблогера и публициста Марка Солонина*, бывшего священника Иоанна Курмоярова*, следует из соответствующей базы ведомства. "Пятнадцатого августа в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены М.Я. Кротов*, И.В. Курмояров*, И.П. Рудников*, М.С. Солонин*, а также объединение "Револьт-Центр"**, - говорится в сообщении.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России** Организация, признанная иноагентом в России
