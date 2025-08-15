Индия отмечает 79-й День независимости

https://ria.ru/20250815/indija-2035439185.html
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 авг – РИА Новости. Индия в пятницу начнет празднование 79-го Дня независимости – посвященные этому мероприятия начнутся в исторической цитадели эпохи Великих Моголов Красном форте в Нью-Дели с раннего утра с церемонии почетного караула, поднятия государственного флага и выступления премьер-министра страны. В этом году координирующим органом мероприятия являются Военно-воздушные силы Индии. В программе — церемониальный почётный караул, салют из 21 выстрела и специальный воздушный парад. По прибытии в Красный форт премьер-министр Индии Нарендра Моди будет встречен министром обороны Раджнатхом Сингхом и заместителями министра Санджаем Сетом и Раджешем Кумаром Сингхом. Затем премьер в сопровождении командующего войсками округа Дели генерал-лейтенанта Бхавнишу Кумару осмотрит почётный караул, который будет состоять из 96 военнослужащих. Вскоре после церемонии почетного караула премьер-министр поднимет национальный флаг, а место проведения церемонии будет осыпано лепестками цветов с двух вертолетов Ми-17 ВВС Индии: один пролетит над Красным фортом с национальным флагом Индии, а другой с флагом, изображающим операцию "Синдур", прошедшую в мае этого года против террористов. "По мере того, как Индия продолжает свой путь к достижению правительственной цели "Развитая Индия" к 2047 году, в этом году празднования пройдут под девизом "Новая Индия", - сообщило министерство обороны страны. В ведомстве отметил, что торжества "послужат площадкой для чествования продолжающегося подъема процветающей, безопасной и смелой Новой Индии и придадут новый импульс для дальнейшего продвижения по пути прогресса". Тема прошедшей в мае операции "Синдур" будет одной из центральных во время празднования Дня независимости – ее логотип использован в оформлении композиций из цветов, украшающих Красный форт, и на пригласительных билетах на мероприятие с участием премьера страны. Празднования Дня независимости имеют особое значение, поскольку напоминают жителям страны о жертвах, принесенных борцами за свободу Индии, о необходимости отстаивать их ценности. Каждый год праздничные мероприятия проходят по всей Индии: в столицах штатов, правительственных учреждениях, школах и общинах проходят церемонии поднятия флагов, парады и культурные мероприятия.
