Теплосети обновили жителям подмосковных Химок

Новые сети горячего водоснабжения проложили жителям микрорайона Левобережный в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T18:42:00+03:00

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Новые сети горячего водоснабжения проложили жителям микрорайона Левобережный в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Подача горячей воды по ним уже осуществляется. Также специалисты "ТСК Мосэнерго" провели повторные гидравлические испытания. Реконструкция теплосетей в округе проводится по инвестиционной программе. Работы ведут на улице Зеленой по четырем адресам: у домов №3, 7, 8 и 13. В доме №3 специалисты завершают монтаж новой трубы центрального отопления и реконструкцию монолитного канала — готовность 90%. Для обеспечения бесперебойного снабжения ресурсами на время работ во дворе смонтировали временную надземную сеть. На участке дома №7 уже выполнены ключевые этапы: гидроизоляция тепловой камеры, установка водоотводного колодца, демонтаж старой сети и монтаж байпаса на трубопроводах горячего водоснабжения и центрального отопления. Сейчас бригады проводят изоляцию стыков трубопровода. В доме №8 рабочие выполнили демонтаж устаревшей тепловой сети и установку нового байпаса горячего водоснабжения. Сейчас ведутся подготовительные работы к монтажу трубопровода центрального отопления. Касательно дома №13 специалисты уже завершили основные работы — полностью проложили новую сеть центрального отопления и горячего водоснабжения, а также проложили трубу в защитном футляре под проезжей частью. В работе были использованы трубы в ППУ-изоляции, которые отличаются повышенной прочностью и теплоэффективностью. Сейчас ведутся завершающие работы по благоустройству территории: укладка асфальта, выравнивание и подсыпка газона. Реконструкция тепловых сетей – важный шаг к повышению надежности и эффективности снабжения жителей теплом и горячей водой, заключили в пресс-службе.

