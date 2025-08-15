Рейтинг@Mail.ru
Теплосети обновили жителям подмосковных Химок - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/himki-2035610431.html
Теплосети обновили жителям подмосковных Химок
Теплосети обновили жителям подмосковных Химок - РИА Новости, 15.08.2025
Теплосети обновили жителям подмосковных Химок
Новые сети горячего водоснабжения проложили жителям микрорайона Левобережный в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T18:42:00+03:00
2025-08-15T18:42:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035608400_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_7ab4f424f42e754ae015a5490ba99f75.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Новые сети горячего водоснабжения проложили жителям микрорайона Левобережный в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Подача горячей воды по ним уже осуществляется. Также специалисты "ТСК Мосэнерго" провели повторные гидравлические испытания. Реконструкция теплосетей в округе проводится по инвестиционной программе. Работы ведут на улице Зеленой по четырем адресам: у домов №3, 7, 8 и 13. В доме №3 специалисты завершают монтаж новой трубы центрального отопления и реконструкцию монолитного канала — готовность 90%. Для обеспечения бесперебойного снабжения ресурсами на время работ во дворе смонтировали временную надземную сеть. На участке дома №7 уже выполнены ключевые этапы: гидроизоляция тепловой камеры, установка водоотводного колодца, демонтаж старой сети и монтаж байпаса на трубопроводах горячего водоснабжения и центрального отопления. Сейчас бригады проводят изоляцию стыков трубопровода. В доме №8 рабочие выполнили демонтаж устаревшей тепловой сети и установку нового байпаса горячего водоснабжения. Сейчас ведутся подготовительные работы к монтажу трубопровода центрального отопления. Касательно дома №13 специалисты уже завершили основные работы — полностью проложили новую сеть центрального отопления и горячего водоснабжения, а также проложили трубу в защитном футляре под проезжей частью. В работе были использованы трубы в ППУ-изоляции, которые отличаются повышенной прочностью и теплоэффективностью. Сейчас ведутся завершающие работы по благоустройству территории: укладка асфальта, выравнивание и подсыпка газона. Реконструкция тепловых сетей – важный шаг к повышению надежности и эффективности снабжения жителей теплом и горячей водой, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250811/khimki-2034619311.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035608400_77:0:2300:1667_1920x0_80_0_0_1edc5de99253654b46a95d254b43b26a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Теплосети обновили жителям подмосковных Химок

Теплосети обновили в микрорайоне Левобережный в подмосковных Химках

© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки"ТСК Мосэнерго" проводят реконструкцию теплосетей в микрорайоне Левобережный
ТСК Мосэнерго проводят реконструкцию теплосетей в микрорайоне Левобережный - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Новые сети горячего водоснабжения проложили жителям микрорайона Левобережный в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Подача горячей воды по ним уже осуществляется. Также специалисты "ТСК Мосэнерго" провели повторные гидравлические испытания.
Реконструкция теплосетей в округе проводится по инвестиционной программе. Работы ведут на улице Зеленой по четырем адресам: у домов №3, 7, 8 и 13.
В доме №3 специалисты завершают монтаж новой трубы центрального отопления и реконструкцию монолитного канала — готовность 90%. Для обеспечения бесперебойного снабжения ресурсами на время работ во дворе смонтировали временную надземную сеть.
На участке дома №7 уже выполнены ключевые этапы: гидроизоляция тепловой камеры, установка водоотводного колодца, демонтаж старой сети и монтаж байпаса на трубопроводах горячего водоснабжения и центрального отопления. Сейчас бригады проводят изоляцию стыков трубопровода.
В доме №8 рабочие выполнили демонтаж устаревшей тепловой сети и установку нового байпаса горячего водоснабжения. Сейчас ведутся подготовительные работы к монтажу трубопровода центрального отопления.
Касательно дома №13 специалисты уже завершили основные работы — полностью проложили новую сеть центрального отопления и горячего водоснабжения, а также проложили трубу в защитном футляре под проезжей частью. В работе были использованы трубы в ППУ-изоляции, которые отличаются повышенной прочностью и теплоэффективностью.
Сейчас ведутся завершающие работы по благоустройству территории: укладка асфальта, выравнивание и подсыпка газона.
Реконструкция тепловых сетей – важный шаг к повышению надежности и эффективности снабжения жителей теплом и горячей водой, заключили в пресс-службе.
Подготовку к отопительному сезону обсудили на совещании в Химках - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Подготовку к отопительному сезону обсудили на совещании в Химках
11 августа, 16:29
 
Химки (городской округ в Московской области)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала