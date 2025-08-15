https://ria.ru/20250815/gutsul-2035454255.html

Партия "Победа" потребовала обеспечить доступ в СИЗО для встречи с Гуцул

Партия "Победа" потребовала обеспечить доступ в СИЗО для встречи с Гуцул - РИА Новости, 15.08.2025

Партия "Победа" потребовала обеспечить доступ в СИЗО для встречи с Гуцул

Депутаты блока "Победа" направили запрос в минюст Молдавии и национальное управление пенитенциарных учреждений с требованием обеспечить им доступ в СИЗО, чтобы... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T10:00:00+03:00

2025-08-15T10:00:00+03:00

2025-08-15T10:00:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

евгения гуцул

майя санду

приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033439399_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_c09299067f3c3ff442c155c4fdc8efee.jpg

КИШИНЕВ, 15 авг - РИА Новости. Депутаты блока "Победа" направили запрос в минюст Молдавии и национальное управление пенитенциарных учреждений с требованием обеспечить им доступ в СИЗО, чтобы встретиться с находящейся там главой Гагаузии Евгенией Гуцул и другими активистами, сообщила пресс-служба политсилы. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. "Парламентская группа "Победа" направила в Министерство юстиции и Национальное управление пенитенциарных учреждений официальный запрос. Мы требуем немедленно прекратить незаконные ограничения и обеспечить депутатам доступ в пенитенциар №13. Блок "Победа" расценивает происходящее как политическую месть и попытку скрыть правду о незаконном удержании наших коллег", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока. В блоке отметили, что депутатам больше недели необоснованно запрещают посещать в СИЗО их коллег. Администрация СИЗО №13 и Минюст оправдывают это тем, что у депутатов якобы истек срок мандата. В ответ на это народные избранники напомнили, что мандат действует до первого заседания нового парламента, а депутат имеет право беспрепятственно посещать места лишения свободы. "Парламентская группа "Победа" требует: прекратить незаконные ограничения; предоставить письменное обоснование действий администрации; наказать виновных в нарушении закона; обеспечить немедленный доступ депутатов к политическим заключенным", - подчеркивается в обращении. Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250814/moldaviya-2035313336.html

https://ria.ru/20250812/moldaviya-2034840652.html

https://ria.ru/20250810/moldaviya-2034440312.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии