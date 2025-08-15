Партия "Победа" потребовала обеспечить доступ в СИЗО для встречи с Гуцул
Партия "Победа" потребовала от минюста Молдавии разрешения навестить Гуцул
Евгения Гуцул. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 авг - РИА Новости. Депутаты блока "Победа" направили запрос в минюст Молдавии и национальное управление пенитенциарных учреждений с требованием обеспечить им доступ в СИЗО, чтобы встретиться с находящейся там главой Гагаузии Евгенией Гуцул и другими активистами, сообщила пресс-служба политсилы.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.
"Парламентская группа "Победа" направила в Министерство юстиции и Национальное управление пенитенциарных учреждений официальный запрос. Мы требуем немедленно прекратить незаконные ограничения и обеспечить депутатам доступ в пенитенциар №13. Блок "Победа" расценивает происходящее как политическую месть и попытку скрыть правду о незаконном удержании наших коллег", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока.
В блоке отметили, что депутатам больше недели необоснованно запрещают посещать в СИЗО их коллег. Администрация СИЗО №13 и Минюст оправдывают это тем, что у депутатов якобы истек срок мандата. В ответ на это народные избранники напомнили, что мандат действует до первого заседания нового парламента, а депутат имеет право беспрепятственно посещать места лишения свободы.
"Парламентская группа "Победа" требует: прекратить незаконные ограничения; предоставить письменное обоснование действий администрации; наказать виновных в нарушении закона; обеспечить немедленный доступ депутатов к политическим заключенным", - подчеркивается в обращении.
Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.