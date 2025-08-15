https://ria.ru/20250815/gosuslugi-2035524084.html
Россиянам рассказали об уловках мошенников на "Госуслугах"
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Уведомления о входе в учетную запись на портале "Госуслуги" направляют на привязанную к аккаунту почту, только если пользователь сам на них подписался, по СМС и в мессенджерах такие "уведомления" присылают только мошенники, предупреждает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Будьте внимательны, "Госуслуги" направляют уведомления о входе в учетную запись, только если вы сами подписались на них в разделе "Безопасность" на портале. В этом случае при каждом входе в аккаунт на электронную почту, привязанную к "Госуслугам", приходит письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru", — говорится в сообщении. Правоохранители уточняют, что по СМС и тем более в мессенджерах такая информация не отправляется.
