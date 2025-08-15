https://ria.ru/20250815/gosuslugi-2035524084.html

Россиянам рассказали об уловках мошенников на "Госуслугах"

Россиянам рассказали об уловках мошенников на "Госуслугах" - РИА Новости, 15.08.2025

Россиянам рассказали об уловках мошенников на "Госуслугах"

Уведомления о входе в учетную запись на портале "Госуслуги" направляют на привязанную к аккаунту почту, только если пользователь сам на них подписался, по СМС и РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T14:38:00+03:00

2025-08-15T14:38:00+03:00

2025-08-15T15:23:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

технологии

госуслуги

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/94/1499319408_0:122:1300:853_1920x0_80_0_0_4e771586514032e320479a5afea01d8e.jpg

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Уведомления о входе в учетную запись на портале "Госуслуги" направляют на привязанную к аккаунту почту, только если пользователь сам на них подписался, по СМС и в мессенджерах такие "уведомления" присылают только мошенники, предупреждает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Будьте внимательны, "Госуслуги" направляют уведомления о входе в учетную запись, только если вы сами подписались на них в разделе "Безопасность" на портале. В этом случае при каждом входе в аккаунт на электронную почту, привязанную к "Госуслугам", приходит письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru", — говорится в сообщении. Правоохранители уточняют, что по СМС и тем более в мессенджерах такая информация не отправляется.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

министерство внутренних дел рф (мвд россии), технологии, госуслуги, россия