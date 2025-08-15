https://ria.ru/20250815/germaniya-2035490334.html

Вагенкнехт рассказала, что нужно сделать для достижения мира

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Вопрос членства Украины в НАТО следует снять с повестки в ходе переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, европейцам и Владимиру Зеленскому следует отказаться от этой идеи, если они действительно хотят мира, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт. "США на Аляске следовало бы снять с повестки вопрос членства Украины в НАТО... Устранение этого конфликта было бы реальным предложением для переговоров. Вероятно, мира не будет, пока стоит вопрос о вступлении в НАТО или размещении войск НАТО на Украине", - заявила Вагенкнехт газете Rheinische Post. По её мнению, европейцы и Киев также должны пойти на это. "Европейцы и Зеленский также должны исключить перспективу вступления Украины в НАТО и тем самым продемонстрировать, что они действительно хотят мира", - добавила она. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Европа и Киев требуют от США гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, а также настаивают, чтобы для страны сохранилась возможность членства в НАТО. Позднее американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что вопрос о возможности членства Украины в оборонном блоке должны решать члены альянса без участия Москвы. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

